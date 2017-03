Tennenbronn Tennenbronner Sportschützen feiern intern

Gründungsmitglieder werden für ihre Treue geehrt. Die neue Kleinkaliber-Anlage reißt ein Loch in die Kasse.

Tennenbronn – Ein großes Fest zum 60. Geburtstag soll im laufenden Jahr intern gefeiert werden. Doch einige Gründungsmitglieder wurden bereits in der Generalversammlung für ihre Treue geehrt. Zudem ist eine teure Investition geplant. Oberschützenmeister Thomas Heß konnte in der Gaststätte Schwarzwaldstube des Ferienparks knapp 50 Vereinsmitglieder begrüßen. Gleich zu Beginn schilderte er ausführlich die Probleme mit der Kleinkaliber-Anlage. „Die Mess-Technik der KK-Anlage konnte nicht einmal von den Elektronik-Experten der Firma Häring verbessert werden“, berichtete Heß. Darum sei in der jüngsten Vorstandsitzung beschlossen worden, die 15 Jahre alten Häring-Stände durch eine moderne Meyton-Anlage mit LED-Technik zu ersetzen, wie Heß informierte. Die Investition sei nicht gerade billig, doch man habe ja noch etwas auf der hohen Kante. Von den 23 000 Euro Kosten müsse der Verein lediglich 13 000 Euro selber bezahlen. “Die Stadt Schramberg gewährt einen Zuschuss von 25 Prozent und der Badische Sportbund übernimmt 30 Prozent“, freute sich der Oberschützenmeister.

Der Schriftführer Thomas Fleig berichtete über zahlreiche Veranstaltungen sowie über den Aufstieg der ersten Luftgewehr-Mannschaft von der Verbands-Liga Schwarzwald in die Südbaden-Liga. Sportwart Peter Köser informierte die Anwesenden über weitere sportliche Erfolge des vergangenen Jahres. Jana Hilser, Peter Köser und Oskar Fleig hatten sich sogar für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Aus dem Jugendbericht, der von Franz Hilser vorgetragen wurde, ging hervor, dass eine lebendige Jugendarbeit mit 30 jungen Leuten das Dorf bereichert.

Über die Böllerschützengruppe, die in diesem Jahr den 15. Geburtstag feiern kann, berichtete Wolfgang Köser. Für die Kassiererin Steffi Klausmann gab es eine einstimmige Entlastung, die von Ortschaftsrat Robert Hermann geleitet wurde. Bei den Teilneuwahlen wurden alle Amtsinhaber bestätigt. Für die Jugendleiterin Carmen Ullrich, die nicht mehr kandidierte, wählten die Mitglieder Stefan Haas.

Die Sportanlage

Das Vereinsheim des Sportschützenvereins befindet sich im Schwarzenbach in Tennenbronn. Zur Verfügung stehen eine Luftgewehrhalle mit zehn Ständen und elektronischer Trefferanzeige sowie acht 50-Meter-Kleinkaliberstände und zwei 100-Meter-Kleinkaliberstände. Das Jugendtraining findet mittwochs und freitags von 18 bis 19.30 Uhr statt, das Aktiventraining mittwochs und freitags ab 19.30 Uhr sowie sonntags ab 10 Uhr. (kim)