Tennenbronn Tennenbronner Film-Abenteur im hohen Norden

Grundschüler aus Tennenbronn nehmen mit ihrem Werk am Kinderkurzfilmfestival in Hamburg teil.

Tennenbronn – Die Medienwerkstatt der Grundschule Tennenbronn verbrachte drei Tage in Hamburg, um an der Preisverleihung des 33. internationalen Kinderkurzfilmfestivals teilzunehmen. Aus 49 eingereichten Filmen von Kindern im Alter von neun bis 14 Jahren kam der Beitrag der Viertklässler Teresa Hilser, Sofia Kunz, Nils Dinger, Samuel Saurer und Theo Pfaff, der unter dem Motto "Natur pur" stand, unter die besten neun Filme.

Mit ihrer Leiterin Kerstin Heinlein, Schulleiterin Tanja Witkowski und mit einigen Eltern fuhrn die Schüler mit dem ICE gen Norden. Angekommen in der Hansestadt, machtesich die Gruppe auf zum Festivalgelände, einem Kino in einer ehemaligen Schiffschraubenfabrik im Stadtteil Altona. Die neun besten Filme wurden gezeigt, wobei nach jeder Vorführung die Filmemacher auf die Bühne durften, um Fragen der Zuschauer zur Entstehung des Filmes zu beantworten. So erklärten die Tennenbronner Nachwuchsfilmer, dass sie einen Film über die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft drehen wollten. Im Film erklärt die Oma, eine Steindame aus dem Schwarzwald, ihrem Enkelkind, einer verbeulten Bierdose, wie der Mensch mehr und mehr die Umwelt zerstört. Das Enkelkind findet die Menschen und deren Erfindungen cool und verteidigt sie. Am Schluss schlagen die vier Elemente zurück. Ein Feuer zerstört die Steindame und die Blechdose – ein trauriges Ende. Auf eine Frage aus dem Publikum, wie die Idee zu diesem Ende kam, antworteten die Kinder, dass die Jungs Action wollten.

Ein Team aus mehreren Kindern und Jugendlichen bewertete die Filme und gab die besten drei Filme am darauffolgenden Tage bekannt. Für die Tennenbronner hat es nicht gereicht: Sieger wurde ein Animationsfilm zum Thema Rettung des Great-Barrier-Riffs vor Australien, ein Aufruf an jeden, die Umwelt und die Weltmeere zu schützen, weniger Plastikmüll zu produzieren.

Trotzdem wurde drei Tage gefeiert. Viele Sehenswürdigkeiten Hamburgs wurden erkundet. Von der Elbphilharmonie, dem sonntäglichen Fischmarkt, einer Hafenrundfahrt, der Besichtigung des Elbtunnels, dem Sand und der Flut am Elbufer, einem köstlichen privaten Buffet und dem Miniatur-Wunderland werden die Kinder sicherlich noch lange träumen.