Tennenbronn Tauchertag in Tennenbronn: Besucher schlüpfen in die Neoprenanzüge

Tauchertag in Tennenbronn: Besucher schlüpfen in die Neoprenanzüge

Tauchclub Koralle aus Schramberg beteiligt sich im Freibad Tennenbronn am Tauchertag. Erst wird die Gesundheit gecheckt, dann geschnorchelt.

Zum bundesweit ausgerufenen Tauchertag luden die Sportler des Tauchclubs Koralle aus Schramberg ins Tennenbronner Freibad ein. Schnuppertauchen sollte das Interesse der Besucher wecken. Das Element Wasser übt auf viele Menschen Faszination aus. Die Anhänger des Sporttauchens setzen sich besonders intensiv mit diesem Naturelement auseinander.

Interesse war bei den Besuchern durchaus vorhanden und einige schlüpften in die bereitliegenden Neoprenanzüge. Vor die Teilnehmer abtauchen konnten, war ein Fragebogen zum Gesundheitszustand auszufüllen. Das hat auch einen besonderen Grund: Schließlich ist der Mensch eher für Aktivitäten über, als unter dem Wasser geschaffen. Erst die positive Bescheinigung durch die Verantwortlichen, erlaubte die Teilnahme.

Zuerst standen die Herausforderungen des Schnorcheltauchens an. Damit sollten die Teilnehmer an das Tauchen herangeführt werden. Gemeinsam mit Ausbilderin Myriam Mohr wurden die ersten Schritte geübt, bevor die Taucherbrille aufgesetzt und der Schnorchel in den Mund genommen wurde. Die Probanden sollten mit dem Druckausgleich über- und unter Wasser zurechtkommen. Dann ging es auf Strecke und auch in die Tiefe.

Die Gerätetaucher hatten 20 Kilogramm Gewicht auf dem Rücken, was allerdings unter Wasser kaum zu merken war. Auch hier stand die Einweisung durch Ausbildungsleiter Andreas Schreiber, gemeinsam mit Tauchlehrerin Myriam Mohr an vorderster Stelle. Unter Wasser waren einige Hindernisse und Spiele aufgebaut und schon wurde die Maximaltiefe von 3,8 Meter erreicht. Ein mit Salzwasser gefüllter Ball diente als schwebendes Spielgerät.

Dass das Austarieren des Körpers mit dem Aus- und Einatmen zu tun hat, wurde von den Erstlingen durchaus wahrgenommen. Um die Balance zwischen beiden Zuständen einhalten zu können, waren einige Minuten der Gewöhnung notwendig. Wem das gelang, der erlebte sicherlich neue Erfahrungen des im Trend liegenden Wassersports.

Die Sporttaucher teilen sich in Apnoetaucher und Gerätetaucher. In Schramberg gibt es seit 1976 den 122 Mitglieder umfassenden Tauchclub Koralle. In den Sommermonaten, wenn das Hallenbad "Badschnass" im Stadtteil Sulgen geschlossen ist, findet das Training im Freibad in Tennenbronn statt. Vorsitzender Thomas Ott ist glücklich über den bis zu 3,8 Meter tiefen Beckenabschnitt, der bevorzugt von den Tauchern genutzt wird.