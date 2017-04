Tennenbronn Streiche "Männer", streiche "Eintracht": Damentrio leitet jetzt Just Singing

Streiche "Männer", streiche "Eintracht": Damentrio leitet jetzt Just Singing

Aus dem traditionsreichen Männergesangverein Eintracht Tennenbronn wird Just Singing. So hieß ursprünglich ein Projektchor. Jetzt ist es die Zukunft des Vereins, geleitet von einem weiblichen Dreiergremium.

Der ehemalige Männergesangverein Eintracht Tennenbronn heißt künftig Just Singing. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stimmten die Mitglieder einstimmig für die Namens- und Satzungsänderung. Vor vier Wochen scheiterte die Namensänderung, weil die laut Satzung festgelegte Mindestteilnehmerzahl an Mitgliedern nicht erreicht wurde. Künftig wird der Verein von einem Dreiergremium geleitet.

Mit Silke Broghammer als Ansprechpartnerin von außen, Conny Rapp für die Organisation und Martina Stockburger, die zuständig ist für alle internen Personalangelegenheiten, teilen sich künftig drei Frauen die Vorstandsarbeit.

Die Veränderung machte auch eine Wahl des Gesamtvorstandes notwendig. Zum Kassierer wurde Bernhard Ginter, zu dessen Stellvertreterin Elisabeth Hermann und zur Schriftführerin Bärbel Hilser gewählt. Kassenprüfer sind Gabi Bruckhoff und Manfred Köser. Zudem wurden die Vertreter der Singstimmen in ihren Ämtern bestätigt.

"Wir hoffen, dass Just Singing von der MGV-Vorzeit profitiert und dass alle Mitglieder auch künftig zuverlässig in die Proben kommen", animierte Martina Stockburger die Gesangskameraden. Jenen Mitgliedern, die sich mit der Veränderung aus dem aktiven Vereinsleben zurückziehen, dankte sie für die jahrelange Treue.

2012 ist Just Singing als Projektchor entstanden, weil der Männergesangverein Eintracht 1876 und damit der älteste Tennenbronner Verein, damals dringend auf der Suche nach neuen Mitgliedern war. Die Suche war erfolgreich. 35 Frauen und Männer meldeten sich. 2013 hatte der Chor seinen ersten Auftritt. Mit modernem Liedgut und Freude am Singen hat der Verein das Mitgliedertal verlassen.

35 Frauen und Männer sind es auch heute noch, die sich zu den wöchentlichen Chorproben treffen. Und aus dem Aufruf von damals, "just singing", was aus dem Englischen übersetzt werden kann mit "einfach singen", entstand jetzt der neue Name für den Chor. Unter der musikalischen Leitung von Dirigentin Anja Höfler hat der junge Chor mehrere Auftritte im Jahr.