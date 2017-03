Tennenbronn Skischule Tennenbronn braucht neue Skilehrer und Helfer

In seinem zweiten Jahr im Amt sprach der Vorsitzende Philipp Weisser zufrieden über die breit gefächerten Aktivitäten der Skifreunde Tennenbronn.

Tennenbronn – Gleich zu Beginn bedankte er sich bei allen Übungsleitern, Helfern und seinem Vorstandsteam, die dies ermöglichen. Neben den beiden angebotenen Tagesausfahrten nach Gargellen und dem Brandnertal verbrachten die Skifreunde laut des Berichtes der Schriftführerin Verena Kaltenbach bei besten Wetter- und Schneebedingungen auch in diesem Januar wieder ihr traditionelles Hüttenwochenende in Damüls im Bömerthaus. Mit dem Ausflug zum Curling in die Schwenninger Eishalle, dem Vereinsausflug zum Canyoning in Dornbirn, einer Winterwanderung sowie der Teilnahme am Freiburgmarathon, dem ersten Schneider-Run und beim Silvesterlauf in Fluorn-Winzeln zeigten sich die Skifreunde auch abseits der Piste unternehmungslustig. Auch das Dorfgeschehen liegt ihnen am Herzen, weshalb sie sich sowohl bei der Dorfmeisterschaft der Sportschützen als auch bei der des Fußballvereins beteiligten. Mit der Bewirtung in ihrer Almhütte und der Attraktion Kistenstapeln brachten die Skifreunde sich am Dorffest ein.

Das Hauptevent des Vereins, die alljährliche Skimesse, fand 2016 erstmals an einem Sonntag statt, wofür die Skifreunde positive Rückmeldung von vielen Besuchern erhielten. Ebenfalls eine Herzensangelegenheit der Skifreunde ist die hauseigene Skischule, die in diesem Winter neben einem Bambinikurs für die Kleinsten auch einen Anfängerskikurs anbieten konnte. Skischulleiter Max Karl sprach den Mangel an Ski- und Snowboardlehrern sowie freiwilligen Helfern an, die es braucht, um das Bestehen der Skischule zu sichern. Die Leiterin des Breitensports Anja Moosmann berichtete von einem unveränderten Breitensportangebot, das momentan aus sieben Kursen und zwei Mountainbikegruppen besteht.

Neben drei Nachmittagsangeboten für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen, werden gleich zwei Aerobic- und Fitnesskurse für Damen angeboten. Gemischte Gruppen trainieren über den Winter dienstags bei der Skigymnastik und die Skifreundemänner kommen beim wöchentlichen Mittwochskick auf ihre Kosten.

Ortschaftsrätin Monika Kaltenbach fand lobende Worte für den Verein. In Vertretung für die Kassiererin Sandra Weisser konnte Anja Moosmann von einem guten Kassenstand berichten. Philipp Weisser bedankte sich für die großzügige Bezuschussung der Vereine durch die Stadt Schramberg. Im Vorstand für zwei weitere Jahre bestätigt wurden Philipp Weisser, die Kassiererin Sandra Weisser, Tourenwart Florian Kaltenbacher sowie die Beisitzer Stefan Moosmann, Ewald King und Tobias Ginter. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Alisa Haberstroh, die sich viele Jahre in der Skischule engagierte. Ebenfalls verabschiedet wurde Philip Hermes, der seinen Posten als Beisitzer aus beruflichen Gründen niederlegte.

Für 25-jährige Vereinstreue wurden Heidrun Moosmann, Hedig Günter, Florian King, Manuela Hilser, Irene Moosmann, Sabine Haas, Helga Kunz, Angelika Fleig, Klaus Bruker und Matthias Staiger geehrt.