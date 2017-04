Tennenbronn Schnelles Internet: Die grauen Kästen rücken den Tennenbronnern immer näher

Der Breitbandausbau in Tennenbronn geht zügig voran. Bis Mitte 2017 sollen 1445 Haushalte angeschlossen sein, die weitläufigen Zinken profitieren dabei von der Kreisumlage. Den alten Analoganschlüssen droht derweil das Aus.

Beim schnellen Internetausbau für Tennenbronn tut sich was. Am Mittwoch fand an einem der 19 neu aufgestellten oder mit moderner Technik umgerüsteten Multifunktionsgehäusen ein Pressetermin statt.

Bernhard Ginter, Regionalmanager der Deutschen Telekom, informierte Oberbürgermeister Thomas Herzog sowie Stadt- und Ortschaftsräte über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus. Demnach können 1445 Haushalte in den Außenbereichen des Schramberger Stadtteils bis Mitte des Jahres einen schnellen Internetzugang nutzen.

„Wir liegen im vorgegebenen Zeitplan“, sagte Ginter. In Tennenbronn werden 16 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Dies sorgt für deutlich schnellere Übertragungsraten als das bisherige Kupferkabel. Der Ausbau in Tennenbronn ist auch Teil des Plans, bis 2018 im gesamten Landkreis Rottweil 95 Prozent der Bevölkerung mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) zu versorgen.

Wenn die Bauarbeiten voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein werden, steht den Tennenbronner Internetnutzern eine Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s zur Verfügung.

Um das schnelle Internet nutzen zu können, müssen die Nutzer allerdings selbst aktiv werden und einen entsprechenden Vertrag mit der Telekom abschließen. Ortschaftsratsmitglied Martin Grießhaber wollte wissen, was passiert, wenn jemand das schnelle Internet nicht nutzen will. „Dann bleibt alles beim Alten und sie haben weiterhin langsames Internet“, so Ginter. Allerdings, so schränkte er ein, werden die alten Leitungen wohl spätestens 2019 abgeschaltet. „Bis dahin muss jeder Telekomkunde seinen Analoganschluss auf einen IP-Anschluss umgestellt haben.“

Der Erste Landesbeamte des Landkreises Rottweil, Hermann Kopp, ist froh, „mit der Telekom einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben.“ Der Netzausbau in Tennenbronn stellte die ausführende Tiefbaufirma Kabel-X vor Herausforderungen. „Allein zehn Prozent der gesamten Tiefbaukosten fließen aufgrund der Siedlungsstruktur nach Tennenbronn“, sagte Kopp und sprach dabei auf die weitläufigen Zinken des Stadtteils an. Entsprechend froh zeigte sich Oberbürgermeister Thomas Herzog, dass die Maßnahme über die Kreisumlage und somit als Solidaritätsprojekt finanziert wurde.

Faktor Entfernung

In den großen, grauen Multifunktionskästen, die an Straßenecken aufgestellt werden, wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum jeweiligen Hausanschluss übertragen. Je näher der Kunde an einem dieser Kästen wohnt, desto höher ist die Übertragungsgeschwindigkeit. Insgesamt werden im Landkreis Rottweil 210 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.