Tennenbronn Schlusstrich nach zwölf Jahren: Hilde Rapp gibt Amt ab

Die Katholische Frauengemeinschaft verabschiedet die Leiterin Hilde Rapp. Gertrud Weisser übernimmt für eine Jahr die kommissarische Leitung.

Die Jahreshauptversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft stand ganz im Zeichen des Abschieds von der beliebten Leiterin Hilde Rapp.

Pfarrer Paul Dieter Auer konzelebrierte mit dem ehemaligen Tennenbronner Pfarrer Josef Beke einen Gottesdienst, den etwa 70 Frauen mitfeierten. Beke kam eigens aus seiner ungarischen Heimat angereist, um den Abschied der langjährigen Vorsitzenden zu begleiten.

In ihrer Abschiedsrede bedankte sich Hilde Rapp bei den Vorstandskolleginnen und allen Helferinnen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zwölf Jahren, in denen sie die Verantwortung trug.

Weg frei für jüngere Kandidatin

Obwohl sie das vergangene Jahrzehnt als große Bereicherung erfahren habe, an der sie gewachsen sei, wolle sie zurücktreten, um den Weg für eine jüngere Kandidatin mit neuen Ideen freizumachen. Doch da keine Nachfolgerin gefunden wurde, erklärte sich die Vize-Vorsitzende Gertrud Weisser bereit, für ein Jahr die kommissarische Leitung zu übernehmen. Waltraud Moosmann wurde in ihrem Amt als Beirätin für ein weiteres Jahr bestätigt.

"Ich habe bei der Durchsicht der Akten festgestellt, dass wir seit 2005 immer ein tolles Jahresprogramm hatten", sagte Rapp bei ihrem Rückblick. Vor allem die jährlichen Wallfahrten, die mit Pfarrer Beke und später mit Pfarrer Auer unternommen wurden, seien außergewöhnliche Erlebnisse gewesen. "Aber wir haben auch viele schöne Gottesdienste vorbereitet, interessante Vorträge gehört, den Familienabend eingeführt, den Missionsbasar erweitert und die Frauen-Fasnet gestaltet", schwärmte Rapp weiter.

Pfarrer Auer bedauerte in seiner Rede den Abschied der Leiterin. "Ich bin jetzt seit drei Jahren und drei Monaten Präses der Tennenbronner Frauengemeinschaft und finde es schade, dass unsere Hilde aufhört", sagte er. Das Vorstandsteam überreichte der scheidenden Kollegin ein Fotobuch und ein persönliches Kreuzworträtsel mit originellen Abschiedsreden, die alle im Tennenbronner Dialekt formuliert waren.