Tennenbronn Schließdienst sorgt am Berneckstrand für Nachtruhe

Stadt ergreift Maßnahmen auf dem ehemaligen Freibadgelände. Anwohner beschweren sich über Grillstellen und Lärmbelästigung. Auch der Müll ist ein Problem.

Der Berneckstrand auf dem ehemaligen Freibadgelände erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Dies allerdings nicht zur Freude mancher Anwohner. Einzelne beklagen sich über die Grillstellen oder laute Musik. Andere sehen es eher locker und denken an den Lärm, den früher der Schwimmbadbetrieb verursacht hatte.

"Auch um den Anliegern gerecht zu werden, haben wir zu Beginn der Saison einige Neuerungen eingeführt", sagt die Sprecherin der Stadt, Susanne Gorgs-Mager. So hat der Bauhof eine Grillstelle verlegt, von der Nachbarschaft weg ins Zentrum des Freizeitgeländes. Um die Belästigung durch das Grillen zu begrenzen, ist das Mitbringen eigener Grills generell nicht gestattet.

"Wir haben an der Zugangsbrücke ein Tor anbringen lassen, das abends gegen 22 Uhr abgeschlossen wird", berichtet Gorgs-Mager. Die Sicherheitsfirma, die abends schließt, kontrolliert auch am Wochenende mehrfach, dass die Benutzungsordnung eingehalten wird. "Das trägt schon Früchte", sagt Gorgs-Mager.

Trotz zahlreicher Mülleimer auf dem Gelände, müssen die Bauhofmitarbeiter immer wieder am Montagmorgen Müll einsammeln. Oft stecken die Berneckstrandbesucher ihre Abfälle in Plastiksäcke und stellen sie neben die Müllbehälter. In der Nacht kommen dann Tiere und reißen diese auf der Suche nach Fressbarem auf und verteilen so den Müll. "Nach der Benutzungsordnung soll jeder Besucher seinen Müll wieder mitnehmen. Die Behälter stehen für kleinere Abfälle zur Verfügung", stellt Gorgs-Mager klar.