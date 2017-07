Schramberg Schlappe für Ortschaftsrat: Straßenbudgets bleiben nach Orten getrennt

Der Schramberger Gemeinderat sagt Nein. Das Gremium lehnt den Vorschlag aus Tennenbronn ab, die Verkehrswege stadtweit nach Zustand zu sanieren. Jetzt bleibt es bei den Einzelbudgets für die Ortsteile.

Keinen Erfolg hatte der Vorstoß des Tennenbronner Ortschaftsrates zu den Geldern für den Straßenunterhalt. Der Schramberger Gemeinderat hat wie zuvor der Waldmössinger Ortschaftsrat die Idee aus Tennenbronn abgelehnt.

Im vergangenen November hatte die Freie Liste im Ortschaftsrat beantragt, die Straßenunterhaltungsbudgets zusammen zu legen. Die Idee war, dass die schlechtesten Straßen der gesamten Stadt zuerst saniert werden sollten. So werde „verhindert, dass durch die Budgetierung ungleiche Straßenzustände in den Orts- und Stadtteilen entstehen“, hieß es in dem Antrag. Sowohl der Waldmössinger Ortschaftsrat als auch der Ausschuss für Umwelt und Technik hatten den Vorschlag abgelehnt.

Bisher teilt der Gemeinderat den beiden Ortsteilen Tennenbronn und Waldmössingen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen die Mittel für die Straßensanierung zu. Die Ortschaftsräte können dann selbst bestimmen, welche Straßen sie saniert haben wollen. Schon bisher erhalten die Tennenbronner deutlich mehr Geld als Waldmössingen.

Weil die weit verstreut auf der Gemarkung Tennenbronn liegenden Höfe weite Zufahrtswege bedingen, bekäme Tennenbronn im Verhältnis aber zu wenig Geld, kritisiert Freie Liste Stadtrat Oskar Rapp: „In Tennenbronn gehen jedes Jahr mehr Straßen kaputt als repariert werden.“

Oberbürgermeister Thomas Herzog verwies auf das „Königsrecht des Gemeinderates, mehr Geld für den Straßenunterhalt bereit zu stellen“. Man sei sich einig, dass mehr Geld nötig wäre. Allerdings müsse man dann auch sagen, wo es gestrichen werden soll.

CDU-Sprecher Clemens Maurer sah die Diskussion positiv, sie habe das Problembewusstsein geschärft. Am Prozedere wollte er aber nicht rühren.

Bei einer Gegenstimme stimmte das Gremium dafür, das bisherige Verfahren beizubehalten. Allerdings sollen künftig im Herbst Räte und Verwaltung die für die Sanierung vorgesehenen Straßen anschauen.