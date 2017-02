St. Georgen Sabrina Lotus bringt neuen Schwung

Akkordeonorchester sucht Nachwuchsspieler, ein Dirigentenwechsel wurde erfolgreich abgeschlossen.

Tennenbronn – Zumindest das zurückliegende Jahr war durchaus ein Spannendes für das Akkordeonorchester Tennenbronn. Es war vor allem durch den krankheitsbedingten, überraschenden Weggang des Dirigenten Nils Dannhauer geprägt. Einige Proben konnten nicht durchgeführt werden, weswegen sich die Mitglieder des Akkordeonorchesters entschieden, das Frühjahrskonzert abzusagen. Auch der Auftritt am Dorffest konnte nicht stattfinden. Dennoch bleiben den Mitgliedern positive Erinnerungen an den ausgeschiedenen Dirigenten. Sprecherin des dreiköpfigen Vorstandteams ist Miriam Kneidl, Alice Bantle führt die Kasse und Elke Staiger ist Schriftführerin.

"Immerhin hat sich Nils Dannhauer darum gekümmert, eine würdige Nachfolgerin zu empfehlen", erklärt Kneidl. Mit Sabrina Lotus steht dem Orchester nun eine durchsetzungsfähige Dirigentin zur Verfügung. Das erste von Sabrina Lotus veranstaltete Konzert mit dem Titel "Musikzauber", gemeinsam mit dem katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Ute Haas-Wölke, fand am 20. September in der katholischen Kirche statt. Mit diesem Konzert hat Sabrina Lotus einen neuen Maßstab angelegt, der das Orchester weiter zu Höchstleistungen anspornen wird.

Der Weintreff im Gästetreff neben dem Remsbachhof litt zwar unter dem unbeständigen Wetter, doch die Gäste waren begeistert. Mit dem Auftritt der "Omas & Papas" war gute Stimmung garantiert. Für dieses Jahr ist das Weinfest wegen des Stadtfestes in Schramberg zur 150 Wiederkehr der Stadtrechtverleihung auf den 24. September festgesetzt. "Im April wird es eine Neuauflage des Jahreskonzerts im evangelischen Gemeindehaus geben", sagt Miriam Kneidl. Schriftführerin Elke Staiger hatte ausführlich zu den Geschehnissen des zurückliegenden Jahres zu berichtet. Mehrere Auftritte waren zu absolvieren. Am Weinfest im Gästetreff konnten auch Hobbymusiker teilnehmen. Etliche Teilnehmer haben sich am Vorspiel vor Publikum beteiligt. Die Knöpflespieler erlebten ein gut ausgefülltes Probenwochenende. Dabei ist festzustellen, dass die steirische Harmonika immer mehr Freunde findet. Allerdings könnte das Akkordeonorchester Nachwuchs brauchen. Momentan gibt es zwölf Orchestermitglieder.

Die Kasse hatte nach dem Bericht von Alice Bantle einen Verlust zu verkraften, was weiter nicht so schlimm sei. Dirigentin Sabrina Lotus sprach von neuem Repertoire zum Konzert im April. Für die Knöpflespieler berichtete Bernd Laufer von gut besuchten Stammtischen und Workshops. "Über das Jahr waren etliche Auftritte zu absolvieren", so Laufer. Vor der von ihm durchgeführten Entlastung, ging Erich Götz auf die gute Leistung des Vorstandsteams ein. Stefanie Staiger leitete die Wahl des Vorstandes.

Wahlen

Erste Schriftführerin bleibt Elke Staiger, Miriam Kneidl ist Stellvertreterin und für die Pressearbeit zuständig. Die Kasse wird weiterhin von Alice Bantle geführt. Annette Wälde wurde als zweite Kassiererin ebenfalls im Amt bestätigt. Angelika Nagel leitet die Tanzgruppe, als Bewirtschafter tritt Stefanie Staiger in Aktion. Andrea Weisser ist zur Notenwartin gewählt. Unbesetzt blieb das Amt des Trachtenwarts. (wm)