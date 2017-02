Tennenbronn Rettung für die Bienenvölker: Methode gegen gefährliche Milbe vorgestellt

Für ein Zuchtprogramm sucht der Verband der Buckfastimker nach Teilnehmern, um eine gegen die Varroa-Milbe resistente Biene zu züchten. Imker in Tennenbronn informierten sich bei einem Vortrag über die neue Methode.

Tennenbronn (wm) Es sieht so aus, als ob die Imker bald aufatmen können. Dem Schreckgespenst Varroa-Milbe, die in Deutschland erstmals 1977 nachgewiesen wurde und seither tausende Bienenvölker vernichtet hat, wird entgegengetreten. Wie das geschehen soll, darüber berichteten Gerhard Kottek aus Tannheim bei Memmingen und Matthias Arndt aus Degenfeld bei Schwäbisch Gmünd. Kottek ist Imker und Projektleiter der Landsiedlung Baden-Württemberg, Arndt ist Zuchtkoordinator im Verband der Buckfastimker-Süd.

Auf Mitinitiative von Brunhold Brandl, ehemals langjähriger Vorsitzender der Tennenbronner Imker, konnten beide Vortragsredner nach Tennenbronn eingeladen werden. Im Gepäck hatten sie eine durchaus mutig stimmende Nachricht. Unter dem Kürzel VSH, was Varroa Sensible Hygiene bedeutet, stellten Kottek und Arndt eine effiziente Methode vor.

Zunächst zeigte Gerhard Kottek die normal verlaufende Reproduktion der Varroa auf. Die Bienenkönigin legt ein Ei. Daraus entwickelt sich die Larve, die von Arbeiterbienen gefüttert wird. Sobald die Larve fast voll entwickelt ist, schlüpft eine Varroamilbe in die Zelle. Kurz darauf wird die Zelle geschlossen und so kann das Varroa-Weibchen mit der Reproduktion beginnen. Aus dem ersten gelegten Ei entsteht ein Männchen, die nachfolgenden Eier bringen weibliche Varroamilben hervor. Diese besetzen die Larve und mit dem Schlüpfen der Biene kommen diese in den Bienenstock. Und der Kreislauf beginnt erneut. Befallene Bienen leisten weniger und sterben früher.

Haben Bienen das Varroa sensible Hygienemerkmal geerbt, erkennen einige der Arbeiterbienen, dass eine Varroa in der geschlossenen Zelle ist. Die Zelle wird aufgebrochen und die darin befindliche Larve entfernt. So kann sich die Milbe nicht mehr vermehren. Eine wichtige Rolle für den Bienenzüchter spielt die Befruchtung der Königin mit nur einem Drohn. So lasse sich die Varroa-Resistenz leichter nachverfolgen. Um das Programm weiter zu entwickeln, suchen die Imker-Arbeitsgemeinschaft weitere Interessierte, die sich beteiligen.