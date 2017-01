Tennenbronn Pfrieme-Stumpe haben viel vor

Die Narrengilde Pfrieme-Stumpe aus Tennenbronn beginnt ihr närrisches Treiben in diesem Jahr mit einem Showtanzabend in Beffendorf am Freitag, 13. Januar.

Mit dem traditionellen Narrenbaum-Stellen am Samstag, 21. Januar, um 15 Uhr auf dem Dorfplatz nehmen die Pfrieme-Stumpe erstmals die Straßen im Dorf in Beschlag. Am Samstag, 11. Februar, werden die Pfrieme-Stumpe am Brauchtumsabend zu 50 Jahre Narrenzunft in St. Georgen teilnehmen. Beim großen Jubiläumsumzug mit mehr als 80 teilnehmenden Zünften am Sonntag, 12. Februar, wird die Narrengilde erneut in der Bergstadt zu sehen sein.

Am Donnerstag, 23. Februar, wird es wieder heimisch: Die Pfrieme-Stumpe werden um 9.15 Uhr die Tennenbronner Grundschule stürmen. Anschließend folgt das Narrentreiben der Schüler im katholischen Pfarrsaal. Am Abend findet um 19.30 Uhr der Erzknappenball in der Festhalle statt. Am Samstag, 25. Februar, werden ab 19.30 Uhr Tanz und Brauchtum im Narrendorf und der Festhalle geboten sein. Am Sonntag, 26. Februar, steigt ab 13.30 Uhr der Tennenbronner Umzug. Am Dienstag, 28. Februar, neigt sich das Narrentreiben dem Ende zu: Um 18.30 Uhr findet die Schlüsselübergabe in der Festhalle mit anschließender Fasnetverbrennung auf dem Dorfplatz statt. Mit der Jahreshauptversammlung am Freitag, 31. März, setzt die Narrenzunft den Saison-Schlusspunkt.

Zusätzlich absolvieren die Pfrieme-Stumpe in diesem Jahr gut ein Dutzend Auswärtstermine. Ob in Aichhalen, Urloffen, Waldmössingen, Schiltach, Dunningen oder Sulzbach: Die Narrengilde ist ein gerne gesehener Gast. Weitere Termine führen die Narren nach Hardt, Sulgen, Durbach oder Kappel. Die Narrengilde Pfrieme-Stumpe wurde im Jahr 1972 gegründet. Aktuell weist sie 331 Mitglieder auf. Davon sind 114 Mitglieder aktive Hästräger.