Tennenbronn Pfrieme-Stumpe bilanzieren tolle Fasnet

Die Tennenbronner Zunftmeisterin Helga Wölk erinnert an viel Arbeit und ehrt einige Mitglieder.

Tennenbronn (wm) Die Narrengilde Pfrieme-Stumpe traf sich zur Jahreshauptversammlung. Gleichzeitig wurde die lange Fasnetsaison abgeschlossen. Zunftmeisterin Helga Wölk erinnerte an die vielen vorhandenen Termine. Wölk stellte fest, dass eine "sehr harmonische und auch tolle Fasnet hinter uns liegt."

Auf den Gildeball verzichteten die Pfrieme-Stumpe. Als Grund nannte Helga Wölk die Teilnahme am Dorffest und das "fünfmalige Stemmen der Summerland Veranstaltung im August." Überaus erfreulich sei, dass das Narrendorf friedlich verlief. Die Veranstaltung in der Festhalle fand Gefallen beim Publikum. Der Fasnetumzug durchs Dorf lockte die Zuschauer an den Straßenrand. Die Showtanzgruppe One 2 Step begeisterte mit Auftritten am Brauchtumsabend und bei Showtanzwettbewerben. Einen besonderen Dank richtete die Gildemeisterin an die Tanzgruppenleiterinnen Melanie Hug, Jennifer Günter, Jeanine Lehmann und Denise Schondelmaier. So hofft und wünscht Helga Wölk, "dass es weiterhin so gut läuft."

Schriftführerin Monika Moosmann berichtete zur 45. Jahreshauptversammlung der Pfrieme-Stumpe von der Teilnahme an fünf Umzügen, neun Abendveranstaltungen wie dem Brauchtumsabend, dem Hexenball und der Fasnetsparty. An zwei Kinderumzügen haben die Pfrieme-Stumpe ebenfalls teilgenommen. Das alle zwei Jahre durchgeführte Narrendorf wurde vom Publikum gut angenommen. Die Beteiligung am Dorffest, anlässlich der vor zehn Jahren erfolgten Eingemeindung zu Schramberg, wurde "ein super Wochenende mit vielen Gästen." Seit zehn Jahren sind die Pfrieme-Stumpe Bewirter an der Summerland-Veranstaltung.

Helga Moosmann berichtete vom positiven Abschluss der Kasse, was durch Achim Hölzl und Andreas Günter bestätigt wurde. Erstmals zur stellvertretenden Schriftführerin wurde Linda Dold gewählt. Als Mitglied "zur besonderen Verwendung" wurde Melina Obergfell in den Gilderat gewählt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte die Zunftmeisterin Karin Hermann und Birgit Butscher, seit 40 Jahren sind Hans-Dieter Kook, Angelika Roth und Gabi Thörner dabei.