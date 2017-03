Tennenbronn Orgelbaukunst im Detail zu sehen

30 Personen fahren mit dem Tennenbronner Verein Kunst und Kultur inselsässische MarmoutierSilbermann-Orgel und modernes Instrument Organum XXI lockt

Tennenbronn – Vorrangig zum Bau der Seifert-Orgel in der katholischen Kirche in Tennenbronn wurde der Verein Kunst und Kultur gegründet. Seither wurden verschiedenste Orgeln in der Region besucht. Den Höhepunkt bildete die Reise nach Marmoutier im naheliegenden Elsaß, die Vorsitzender Hermann Stockhaus organisiert hat. Dort stehen zwei besondere Orgeln. Zunächst das moderne Instrument Organum XXI, eine 2015/16 erbaute Klang-Kunst Orgel, und in der Abteikirche die von Andreas Silbermann in dreijähriger Bauzeit 1710 fertiggestellte Orgel, welche heute nach 307 Jahren mit raumfüllenden Klangbild immer noch die Besucher begeistert.

Die Klanghalle des französischen Zentrums zur Pflege der Orgelkultur war das erste Besuchsziel der aus 30 Personen bestehenden Gruppe, welche aus Teilnehmern aus Tennenbronn, St. Georgen, Furtwangen, Schramberg und Heiligenbronn bestand. Die Klang-Kunst-Orgel von Marmoutier wurde von der badischen Meisterwerkstatt Brommer & Jäger aus Waldkirch gebaut. Besucher stehen mitten drin in der Orgel, denn die einzelnen Register sind im ganzen Raum und an den Wänden verteilt aufgestellt. In Registerinseln präsentieren sich Flöte, Harmonium, Schwebung und das Prinzipal. Alle zur Verfügung stehenden Register waren im Raum verteilt.

Als Blickfang stehen die Zungeninseln und Mixtur im Raum. Eine weitere Besonderheit stellen die Aliquoten-Inseln mit dem Schwarzwälder Kuckuck, mit der mechanisch spielbaren Windlade und Stimmpfeifen zu Vorführzwecken dar. Gespielt wird die Orgel von Organist Hubert Sigrist am dreimanualigen Spieltisch mitten im Raum. Beim Spielen demonstrierte er, wie schnell der Wind ausbleibt, wenn der Motor abgeschaltet ist. Schnell griffen drei Frauen die aus der Windanlage herausragenden Griffe und brachten unter Körpereinsatz die Orgel wieder zum Klingen.

Die Besucher waren beeindruckt, wie die Orgel angesteuert wird. Alles voll elektrisch über zwei Displays, auf denen per Finger die Funktionen gesteuert werden. Besonders interessant ist das Aufleuchten der angespielten Orgelpfeifen durch Leuchtdioden.

Die Silbermann-Orgel in der Abteikirche konnte nach dem von Hubert Sigrist gespielten Konzert auf der Empore angeschaut und gespielt werden. Das Instrument zeigt sich ob der lange vergangenen Zeit von seiner besten Seite. Die Besucher erfahren, dass 19 Register am Orgelspieltisch und am rückwärtigen Positiv vorhanden sind. Mit elf Klangfarben präsentiert sich die Orgel. Beim Blick in das Innere des Gehäuses konnten die mechanische Originalzüge betrachtet werden, welche den Wind freigeben. Mit einem Abstecher auf den Odilienberg fand die Reise den Abschluss.