Tennenbronn Orchester spielen brillant

Mit der Aufführung des Jahreskonzertes setzten Andreas Nagel, Dirigent der Jugendkapelle und Thomas Michelfeit, Leiter der Hauptkapelle des Musikvereins Frohsinn (MV), neue Maßstäbe der musikalischen Leistung in Tennenbronn.

Beide Orchesterleiter setzten auf Neues und haben damit bewiesen, dass sowohl die Jugendkapelle als auch die Hauptkapelle eine hohe Leistung abgerufen haben. Doch es kann vermutet werden, noch ist das Leistungsende nicht erreicht. Beide Dirigenten sind Meister ihres Fachs, das wissen auch die vielen Besucher, welche in die Festhalle gekommen sind.

Nicht nur mit den Instrumenten sind Lena Moosmann und Melissa Kaltenbacher vertraut. Beide wissen sehr wohl mit der deutschen Sprache umzugehen und in ihrer kecken und witzigen Art kündigten sie die Stücke der Jugendkapelle an. Marion Bürki, der 1977 geborene Schweizer Komponist, wurde mit dem „JBW-March“ präsent. Das Jugendorchester intonierte die nicht einfach daherkommende Komposition mit höchster Konzentration. Die „Forrest Gump Suite“ hätte stimmungsvoller nicht intoniert werden können. Die Jugendmusiker gingen in der Komposition auf. Andreas Nagel zeigte, dass er den MV-Nachwuchs überaus gut vorbereitet hat. Auch mit „A Little Suite of Horror“ wuchs die musikalisch verbreitete Spannung. Die pfiffige Melodieführung war spannungsgeladen und überzeugend. Das Publikum verlangte nach einer Zugabe, welche mit „Kings of Swing“ an den Big-Band-Sound bekannter Orchester erinnerte.

„Zwischen zwei Welten“, so der deutsche Titel der Komposition von Otto M. Schwarz, kündigte Ekkehard Kaltenbacher mit wohl gewählten Worten informativ an. Kaltenbacher setzt mit seinen Ankündigungen den Spannungsmoment hoch an. Danach liegt es an der Hauptkapelle, gemeinsam mit Thomas Michelfeit den Spannungsbogen zu halten. Und das Streben nach hoher musikalischer Qualität versetzt das Orchester in absolute Spannung, die mit jedem aufgeführten Musiktitel keinesfalls nachlässt. Mehr noch, bis der letzte Akkord in der Festhalle verklungen ist, lassen die Musiker ihrer Spielfreude freien Lauf. Immerhin sitzen 72 Orchesterangehörige auf der viel zu klein erscheinenden Bühne.

Komponisten wie Philip Spark und Oscar Navarro sind die Ideengeber für Thomas Michelfeit. Mit Navarros „Expedition“ in die Antarktis wurde klangvoll umgesetzt, wie stürmisch die See ist. Mit den Cellisten Benedikt Schäfer und Frank Hafner setzte Michelfeit ganz bewusst Cellos ein. Der Solopart wurde von Frank Hafner übernommen. Einen weiteren Höhepunkt gab das „Concerteo“ für vier Hörner und Blasorchester, solistisch umgesetzt von Stefan Broghammer, Jakob Wolber, Markus Moosmann und Christina Roth. Überaus harmonisch und weich im Klangbild präsentierten sich Solisten und das Orchester dem begeisterten Publikum. Spannend wurde es, als ein Drachen gezähmt wurde. Mit einem Querschnitt der amerikanischen Band „Earth, Wind and Fire“ wollte sich das Orchester verabschieden. Das Publikum verlangte nach einer Zugabe, welche mit „Nessum dorma“ gewährt wurde.