Tennenbronn Oldtimerschau steigt am Wochenende

Sommerfest des Musikvereins Harmonie auf der Remsbachhöhe lockt mit historischen Fahrzeugen

Tennenbronn (wm) Die Liebhaber historischer Fahrzeuge kommen am Wochenende 15. und 16. Juli auf ihre Kosten. Dann steigt die Oldtimerschau des Musikvereins Harmonie Tennenbronn, die in zweijährigem Rhythmus stattfindet, während des Sommerfest, das der Verein seit Jahren organisiert.

An beiden Tagen, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, werden auf dem Festgelände auf der Remsbachhöhe zwischen 400 bis 500 Teilnehmer erwartet. Dabei sind Autos aus der Frühzeit der fahrbaren Vehikel, Traktoren und alles, was mit der Kartoffel zu tun, hat zu sehen. Das Ereignis wäre ohne Horst Roth, Alfred Fleig und Karl Weisser nicht in dieser Größe möglich. Seit 2005 habe sich die drei Männer in die Oldtimerschau eingebracht, insgesamt sechsmal. Eine Schau sei wegen des 100-jährigen Bestehens ausgefallen, sagt Hauptorganisator Karl Weisser.

Das Trio leistet bis zu einem dreiviertel Jahr Vorarbeit, damit die Oldtimerschau nicht nur sehenswert, sondern auch zum Erfolg wird. Es sind oftmals Kleinigkeiten, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidend sind. Vor allem soll keiner der langjährigen Aussteller vergessen werden. Einladungen sind zu schreiben, um möglichst selten gewordene Oldtimer auf die Remsbachhöhe zu bringen – auch dann, wenn es vom Motortyp technisch bedingt, wegen der zu steilen Strecke zum Ausstellungsplatz nicht möglich ist. "Den Teilnehmer holen wir unten am Eingang zum Affentäle ab und das Auto wird aufgeladen oder hochgeschleppt, was gerade günstiger ist", so das Organisationstrio. Neben Autos werden auch Nutzfahrzeuge, wie alte Lastkraftwagen, erwartet. Auch Unimogs sind beliebte Ausstellungsmotive. Die Lanz-Bulldogs habe es vielen Besuchern angetan. Erstmals wird es eine MB-Trac-Schau geben. Beim MB-Trac handelt es sich um die Traktorenbaureihe von Mercedes-Benz, auf der Basis von Unimog-Aggregaten. Entwickelt ab 1967, lief die Produktion bis 1991.

Zum Hauptthema Kartoffel wird alles aufgeboten, was damit zu tun hat. Auch die Zubereitung der nährstoffreichen Knolle wird thematisiert. Zum Frühstück gedämpft, mit Quark, können sich die Besucher daran laben.