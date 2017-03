Schramberg Ohne bessere Wasseraufbereitung hat das Freibad in Tennenbronn keine Chance

Sanierungsfall Freibad: Ingenieur Thomas Pickel zeigt auf, woran es hakt.

Immer wieder stellen Badbesucher, aber auch einzelne Kommunalpolitiker in Frage, ob die Sanierung der Technik im Freibad in Tennenbronn wirklich so dringlich ist. Und wenn ja, weshalb dafür so viel Geld ausgegeben werden muss. Erst jüngst meinte ein Leserbriefschreiber, die Gestaltung des Freibades solle "zur Freude und dem Nutzen der Menschen und nicht vorrangig der Technik" gerecht werden. Doch gerade die Technik ist das Problem.

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik hat der beratende Ingenieur Thomas Pickel ein Zitat aus der Tennenbronner Ortschaftsratssitzung aufgegriffen: "Macht ebbes oder gar nix", hatte Martin Grieshaber gefordert. "Gar nix", so Pickel im Ausschuss, "bedeutet beim Freibad Tennenbronn die Schließung des Bades." Pickel hat auf die Probleme der Technik im Freibad hingewiesen. Er hat an Hand von Bildern gezeigt, dass das Bad heutige Vorschriften zur Badewasserhygiene in keiner Weise erfüllen kann. 2015 schon habe das Gesundheitsamt "gravierende Mängel" festgestellt.

Er nannte eine Reihe von Punkten: "Die Beckendurchströmung als Längsdurchströmung ist nicht zugelassen." Im Tennenbronner Freibad wird das Frischwasser seitlich eingelassen und durchströmt das Becken waagrecht. Seit einigen Jahren muss das Frischwasser aber von unten her eingeleitet werden, damit wirklich in allen Ecken ein Wasseraustausch stattfinden kann.

Um zu prüfen, ob das Wasser im Becken wirklich regelmäßig gereinigt und das Desinfektionsmittel schnell im Becken verteilt wird, unternehmen Fachleute Färbeversuche. Dabei wird ein dunkelblauer Farbstoff dem Frischwasser beigegeben. In höchstens 15 Minuten muss nach der Vorschrift das gesamte Becken dunkelblau gefärbt sei. Pickel zeigte Bilder eines Versuchs im Jahr 2015 in Tennenbronn. Nach anderthalb Stunden waren immer noch viele Stellen sowohl im Schwimmer- als auch im Nichtschwimmerbecken nicht dunkelblau verfärbt, und der Versuch wurde abgebrochen, berichtete Pickel dem Ausschuss.

Er wies zugleich darauf hin, dass die Badewasserqualität in Tennenbronn gut sei, weil durch die Bewegung der Badenden das Wasser verwirbelt werde. Allerdings kann die Technik die heutigen Bestimmungen der Norm nicht erfüllen: auch weil die vorgeschriebenen Schwallwasserbehälter fehlen. Ferner sei die Umwälzleistung viel zu gering. Pickels Fazit: "Die Badewasseraufbereitungsanlage entspricht in vielen Punkten nicht der DIN 19643." Und – daran ließ der Fachmann am Ende seiner Präsentation keinen Zweifel: "Wenn nicht saniert oder modernisiert wird, muss das Freibad geschlossen werden."

Beim Tennenbronner Freibad handelt es sich um eine gut 43 Jahre alte Einrichtung. Das Bads wäre bereits nach 20 Jahren sanierungsreif gewesen. Bei der Eingemeindung Tennenbronns vor bald elf Jahren hat sich die Stadt Schramberg verpflichtet, das Tennenbronner Freibad mindestens 20 Jahre, also bis 2026, zu erhalten. Im Jahr 2016 beschloss, der Rat das Bad für maximal 3,4 Millionen Euro zu modernisieren und attraktiver zu machen.