Tennenbronn Ökumenischer Krankenpflegeverein leistet immer mehr Arbeit und sucht Helfer

Der Ökumenische Krankenpflegeverein Tennenbronn leistete 2016 rund 3500 Stunden Nachbarschaftshilfe. Für das immer weiter steigende Arbeitspensum benötigt der Verein personelle Unterstützung. Sie zu finden, ist aber schwer.

Der Ökumenische Krankenpflegeverein Tennenbronn wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Und doch ist dieser Verein eine überaus wichtige Einrichtung. Von den Schwestern wird die Pflege älterer Menschen übernommen. Nicht nur im Josefshaus, sondern vor allem auch in den Familien daheim. Das damit ein großer Aufwand verbunden ist, wurde mit dem Bericht von Pflegedienstleiterin Gabriele Fleig während der Hauptversammlung des Vereins am Mittwochabend deutlich. Es sei ein hohes Maß an Flexibilität gefordert, weiß sie zu berichten. Schließlich sind die Mitarbeiter die ganze Woche über im Einsatz, auch an Wochenenden und Feiertagen. Das bedeute auch für deren eigene Familien eine zusätzliche, jährlich steigende Belastung.

Bei der Nachbarschaftshilfe verzeichnet der Vereinsvorstand eine steigende Nachfrage. Knapp 3500 Stunden wurden hier geleistet. Allerdings sei es Vereinsangaben derzeit schwierig, Nachbarschaftshelfer zu bekommen. Auch, wenn sich der Verein zu einem Selbstläufer entwickelt habe. Schriftführerin Hilde Rapp gab bekannt, dass Gabriele Fleig als Stationsleiterin aufhören will. Dafür hat sich Elisabeth Moosmann angeboten, bei der Nachbarschaftshilfe mitzuhelfen.

Für die Mitarbeiter im Pflegedienst sind Schulungen unerlässlich. So wird demnächst Manuela Broghammer im Bereich Patienten und Angehörige eine Beratungsschulung beginnen. Mittlerweile ist es erforderlich, dokumentarische Erfassung der Einsätze zu liefern. Das sei zwar zeitintensiv, aber auch effektiv. Gabriele Fleig sprach auch die gute Zusammenarbeit mit dem Leiter der Evangelischen Altenhilfe St. Georgen, Markus Schrieder, an.

Der Vorsitzende Josef Fleig berichtete von einer interessanten und arbeitsreichen Zeit. Laut ihm nehmen die Fahrdienste der Nachbarschaftshilfe zu. Prüfungen von außerhalb bestätigen der Einrichtung in Tennenbronn eine gute Arbeit. Um die Gemeinnützigkeit zu belegen, wurden dem Finanzamt Unterlagen zur Verfügung gestellt. Nach Auskunft des Vorsitzenden bleibt die Gemeinnützigkeit erhalten. Für die Gemeinde war Thomas Ernst vor Ort. Er entschuldigte den erkrankten Ortsvorsteher Jürgen Heidemann. Ernst sprach vom glücklichen Zustand, dass es in Tennenbronn diese Einrichtung gibt und Menschen zu Hause gepflegt werden können. Überaus positiv berichtete Josef Broghammer über den Kassenstand, der von Albert Fleig und Elvira Broghammer geprüft wurde.