Freienwill/Tennenbronn Neuer Roman von Reinhard Großmann: Liebe im Alter bringt neue Fragen

Mit Walter und Susanne schreibt der ehemalige Tennenbronner ein Buch, das autobiografische Züge aufweist und eine Thematik von immer größerer Bedeutung behandelt

Der bekannte ehemalige Tennenbronner Reinhard Großmann hat für seinen neusten Roman den Titel Walter und Susanne gewählt. Dabei verrät er mit den Namen der beiden Protagonisten vorerst nicht, welches Thema auf den folgenden 214 Seiten behandelt wird. Es ist eine Thematik, die dem Autor selbst sehr bekannt sein dürfte: Die Liebe im Alter. Ein Erlebnis, das viele offene Fragen mitbringt, denen sich auch Reinhard Großmann stellte, als er nach dem Tod seiner Frau Gerlinde nochmals in späten Jahren eine neue Liebe kennenlernte.

Bereits hier lassen sich die ersten Parallelen zu seinem neuen Roman Walter und Susanne erkennen. "Es ist ein Stück weit autobiografisch. In meine Bücher fließen immer auch persönliche Erfahrungen hinein", berichtet der 81-jährige Autor. Trotzdem schreibe er gerne fiktional und gebe den Romanfiguren eine eigene Geschichte.

So wie bei Walter und Susanne. Die beiden Protagonisten sind beide verwitwet und blicken auf eine lange Lebensgeschichte zurück, die bereits viele Höhepunkte aufweist. Sie hatten ihren Platz im Leben mit Haus, Familie und Freundeskreis bereits gefunden, als der jeweilige Partner starb und für beide gezwungenermaßen ein neuer Lebensabschnitt begann.

Bereits Jahre zuvor kreuzten sich die Lebenswege von Walter und Susanne flüchtig. Ähnlich erging es Reinhard Großmann, der nach dem Tod seiner Frau eine alte Schulfreundin wieder traf, die heute seine Lebenspartnerin ist. Es sei eine andere Liebe, die man in so späten Jahren lebt, berichtet der Autor Großmann. "Bei den Protagonisten im Roman habe ich kein genaues Alter festgelegt, aber sie sind beide verwitwet und haben ein eigenes Leben, als sie sich wieder begegnen", erzählt der Autor.

Nicht nur die Lebensumstände sind im Alter oft anders wenn sich zwei Menschen verlieben. Es seien besonders die Fragen, die sich stellen, wenn man alt wird, sagt Großmann. Auch Walter und Susanne setzen sich im Roman mit diesen Fragen auseinander und versuchen, ihre ganz persönlichen Antworten darauf zu finden.

"Sie fragen sich im Alter plötzlich, ob Sexualität noch möglich ist oder ob man zusammen leben will und kann", definiert der Autor die neuen Herausforderungen. Die Umstände machen einen großen Teil der Liebesbeziehung der beiden Protagonisten aus. Walter lebt in Kiel und Susanne knapp 900 Kilometer weiter in München. Eine ähnliche Entfernung trennt den Autor Großmann, der in der Nähe von Flensburg lebt, von seiner Lebenspartnerin in Ulm.

Der Autor verrät, dass die Charaktere Walter und Susanne ganz andere Antworten und Lösungen im Laufe des Romans finden, als Großmann selbst. Es sei eben eine fiktionale Geschichte, die kein Ratgeber ist, sagt der ehemalige Tennenbronner. Seine immer noch starke Verbindung in den Schwarzwald bleibt im Buch nicht außen vor. "Die Stadt erinnert an eine typische Schwarzwaldlandschaft", so Großmann, der betont, dass er sich in seiner alten Heimat immer wohlfühlte.

Zur Person

Reinhard Großmann lebte bis 2007 in Tennenbronn. 1934 wurde er in Schlesien geboren und studierte nach seinem Abitur Englisch, Geschichte und evangelische Theologie. Bis 1999 unterrichtete er als Lehrer am Gymnasium in Schramberg. 22 Jahre war er Mitglied im Tennenbronner Gemeinderat. Zwei Mal kandidierte er zudem als Bundestagskandidat der SPD. Nach dem Tod seiner Frau zog er nach Flensburg zu seinem Sohn. (lem)