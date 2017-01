Tennenbronn Neue Wege beim Altenwerk

Das Leitungsteam des ökumenischen Altenwerks Tennenbronn lädt jetzt alle Senioren schriftlich ein. Das das funktioniert, zeigt sich beim jüngsten Vortrag. Der handelt von Vorbildern zum Thema Flüchtlinge in der Bibel.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim ökumenischen Altenwerk Tennenbronn wurden neue Wege beschritten. Menschen, die das 65. Lebensjahr erreicht haben, werden jetzt angeschrieben und zu den monatlich stattfindenden Treffen im katholischen Pfarrsaal oder im evangelischen Gemeindehaus eingeladen.

Und das funktioniert, ist von Gerhard Merz zu hören. "Wir vom Leitungsteam waren nicht sicher, ob es funktioniert, ob die älteren Menschen trotz des Wetters kommen werden, um mehr über das Vortragsthema 'Die Flüchtlingskrise als Chance' zu erfahren", sagte Merz.

Karin Nagel, Bezirksbeauftragte der evangelischen Landeskirche Baden in Donaueschingen, leitet die Bezirksstelle Flucht und Migration. Sie ist für die Flüchtlinge vor Ort mit einem Mitarbeiterstab zuständig und hielt den Vortrag. "Flucht ist kein neues Problem unserer Tage", sagte Nagel und leitete über in die Zeit, als in Deutschland nach dem Krieg ebenfalls Flüchtlinge unterwegs waren und auf Hilfe und Unterstützung durch die Landsleute angewiesen waren.

Es gibt ein paar berühmte Flüchtlinge, von denen in der Bibel berichtet wird. Nagel zählte Abraham als Wirtschaftsflüchtling auf. Jakob flüchtete vor seinem Bruder. Wie Jesus stellte sie auch Moses als politischen Flüchtling dar – mit der Flucht nach Ägypten, um dem von Herodes initiierten Kindsmord zu entkommen. "Wahrscheinlich sind 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht", sagte die Referentin.

Es werde festgestellt, dass die Hälfte der Flüchtlinge noch ganz jung, unter 18 Jahren alt sind. Das könne damit in Zusammenhang gebracht werden, dass Familien versuchen, möglichst einen Sohn auf den Weg schicken, um ihn in Sicherheit zu bringen.

Auch in Tennenbronn sind Flüchtlinge untergebracht. 20 Helfer kümmern sich um diese Menschen. In der Gruppe werden Arztbesuche und Behördengänge angeboten. Leider klappe es mit dem Sprachunterricht nicht immer, weil die Leute ausblieben.

Für eine Flüchtlingsfamilie wird nach einer funktionsfähigen Waschmaschine gesucht. Ebenso wird ein Staubsauger benötigt. Außerdem benötigt die Helfergruppe vier Matratzenauflage der Größe 90 mal 200 Zentimeter.

Die Flüchtlinge sind oftmals nur wenige Tage oder Wochen in Tennenbronn. Sobald eine Wohnung gefunden wurde, seien sie wieder weg. "Es werden mehr Männer in der Helfergruppe benötigt, um auch mal hinlangen zu können", sagte Mitorganisatorin Gertrud Günter.

Nächste Zusammenkunft

Am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, werden sich die Senioren treffen, um einige gemeinsame Stunden zu erleben. Treffpunkt ist dann das evangelische Gemeindehaus.