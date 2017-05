Tennenbronn Neue Fest- und Sporthalle nimmt Gestalt an

Neue Fest- und Sporthalle nimmt Gestalt an

Ortschaftsrat Tennenbronn diskutiert über Raumplanung für 5,5-Millionen-Halle. Vereine fordern mehr Fläche für Lagerräume

Tennenbronn (wm) Der Ortschaftsrat befasste sich in der jüngsten Sitzung mit der Raumplanung für die neue Fest- und Sporthalle für Tennenbronn. Entsprechend der Kostenschätzung von 2017 sind die vorläufigen Kosten mit 5,5 Millionen Euro beziffert. Insgesamt werden die Hallenflächen zu unterschiedlicher Nutzung vorgesehen.

Das Foyer ohne Windfang umfasst 85 Quadratmeter. Bei separater Doppelnutzung wird der Einbau einer Sprinkleranlage notwendig, so Andreas Krause von der Stadtverwaltung. Jedenfalls müssen die Fluchtwege frei bleiben. Die alternative Nutzung des Foyers ist möglich. Die Halle misst 18 mal 28 Meter, was 504 Quadratmetern entspricht. Die Fläche ist für 900 Besucher stehend plus Ringermatte gerechnet. Bei Bestuhlung finden 500 Besucher Platz.

Für die Bühne mit zwölf mal acht Meter ist keine Vorbühne vorgesehen. Nach der Vorstellung von Oberbürgermeister (OB) Thomas Herzog soll es eine multifunktionale Bühne sein. Für Orchester sollte der Platzbedarf für 65 Personen ermittelt werden, so Robert Hermann (CDU). Es wurde aus dem Ortschaftsrat vorgeschlagen, die Bühne zwei Meter breiter zu planen.

Auf Wunsch von Robert Hermann soll zur Küche bei einer Informationsfahrt festgestellt werden, was benötigt wird. Vorgesehen sind 96 Quadratmeter für Küche und Lager.

Es ist vorstellbar, vier kleinere Umkleideräume zu schaffen, so Krause. Hierzu soll mit den Vereinen geredet werden. Zur Verfügung stehen dafür 94 Quadratmeter.

Im Regieraum sollte ein Notfallraum möglichst mit einer Türe nach draußen untergebracht werden. Vorgeschlagen wurde, in einem Proberaum Platz für das Rote Kreuz einzurichten.

Für die Geräteräume schätzt Andreas Krause, dass mehr als die geplanten 48 Quadratmeter benötigt werden.

Es sind zwei Proberäume mit 173 Quadratmetern Fläche vorgesehen. Oberbürgermeister Herzog forderte, wenn man Proberäume vorsehe, sollten diese multifunktional nutzbar sein.

Zu Lager- und Abstellräumen bemerkte Ortsvorsteher Jürgen Heidemann, dass von den Vereinen mehr Fläche gewünscht wird. Vorgesehen sind knapp 40 Quadratmeter. Ortschaftsrat Manfred Moosmann (Freie Liste) widersprach. "Wir können keine Halle bauen und die Vereine lagern dort Teile, die einmal im Jahr benötigt werden."

Auch zur Galerie gab es unterschiedliche Meinungen. Manfred Moosmann sagte, "wir brauchen eine Multifunktionshalle und deswegen auch mit Galerie." Am Ende stimmte der Ortschaftsrat ohne Gegenstimme dem nur in einem Punkt geänderten Beschlussvorschlag zu.