Tennenbronn Musikverein Harmonie sucht neuen Jugendirigenten

Weil Andreas Nagel aus beruflichen Gründen für ein Jahr nach Neuseeland zieht, muss sich die Tennenbronner Harmonie nach einem neuen Jugenddirigenten umsehen. Für die Arbeit des scheidenden Jugenddirigenten gab es in der Hauptversammlung viel Lob.

Der Tennenbronner Blasmusikverein Harmonie ist derzeit gut aufgestellt. Das geht aus allen Berichten der Bläserjugend und des Hauptvereins hervor. Ein einziger Wermutstropfen ist mit dem Weggang des Jugenddirigenten Andreas Nagel verbunden. Er wird ein Jahr beruflich in Neuseeland verbringen. Nun ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Dirigenten der Jugendkapelle. Andreas Nagels Wirken habe deutliche Spuren im Jugendorchester hinterlassen, sind sich die Mitglieder wie der Vorsitzende Ulrich Grießhaber einig.

Für die Bläserjugend berichtete letztmals deren Vorsitzende Sabrina Schütz. Ein besonderes Lob gab es beim Frühjahrskonzert vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar durch dessen Vorsitzenden, Heinrich Glunz. Die Harmonie-Jugendkapelle veranstaltete zur Zehnjährigen-Feier der Eingemeindung einen Flashmob, an dem sich alle Schramberger Jugendkapellen beteiligten. Im Juli folgte der Auftritt am Sommerfest und am 3. Oktober am Zwiebelkuchenfest.

Kassierer Roland Staiger berichtete von einem guten Kassenstand im Jugendbereich. Jugenddirigent Andreas Nagel berichtete über die Höhepunkte seines kurzen Wirkens im Jugendorchester. Vor allem das Benefizkonzert am 4. Advent wurde zum musikalischen Erlebnis für alle Beteiligten.

Für die Hauptkapelle berichtete Schriftführerin Sandra Weißer. Sie rief das zurückliegende Jahr ins Gedächtnis zurück. Kassierer Gerhard Merz, konnte mit einem Überschuss zum Jahresabschluss aufwarten.

Der Vorsitzende Ulrich Grießhaber sprach von großer Leidenschaft des Dirigenten Andreas Kaletta. Seine Handschrift hinterlasse Spuren bei den Auftritten und Konzerten. Die Arbeit mit Jugenddirigent Andreas Nagel kam zustande, nachdem der Musikverein Frohsinn sehr offen und vertrauensvoll mit dem Musikverein Harmonie zusammenarbeitete, wo Nagel ebenfalls tätig ist. Der demografische Wandel sei gleichwohl in der Jugendarbeit spürbar: Es gebe deutlich weniger Grundschüler.

Auch neben den musikalischen Aktivititäten hatten die Mitglieder einiges zu tun; So wurde die alte Festbühne durch einen Neubau ersetzt. Viele Helfer, auch aus anderen Vereinen, zimmerten die neue Bühne. Von örtlichen Firmen wurde das Material gespendet. Als nächstes stehen die Proben zum Frühjahrskonzert und dem Wertungsspiel an.

Bei den Wahlen der Bläserjugend wurde Bianca Felber zur Vorsitzenden gewählt. Daniela Laufer bleibt Schriftführerin und Rudolf Kopp prüft mit Michael Peter sowohl die Kasse der Bläserjugend wie auch die des Hauptvereins. Roland Staiger ist weiterhin Kassierer. Das Inventar wird von Luzia Staiger für die Bläserjugend und den Hauptverein verwaltet. Als Beisitzer wirken Ramona Kopp und Thomas Wälde. Vize-Vorsitzender im Hauptverein bleibt Mario Staiger, zweiter Kassierer Roland Staiger und zum aktiven Beirat wurde Romina Buchholz gewählt.

Der Verein

Im 108. Jahr seines Bestehens hatte die Harmonie Tennenbronn 16 musikalische Auftritte, wovon zehn intern abgelaufen sind. Es sind 86 Aktive und 120 Ehrenmitglieder eingetragen. Dazu sind 63 fördernde Mitglieder vorhanden. Insgesamt sind 269 Mitglieder beim Musikverein Harmonie Tennenbronn. (wm)