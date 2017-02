Tennenbronn Mitglieder helfen Menschen in Not seit 27 Jahren

Mitglieder helfen Menschen in Not seit 27 Jahren

Der Verein Bürger für Bürger hilft im Hintergrund. Die Mitglieder haben jetzt ihre Hauptversammlung abgehalten.

Kaum nach außen sichtbar wirkt der seit 27 Jahren aktive Verein Bürger für Bürger auf der Tennenbronner Gemarkung. Gegründet aus der Notlage einer Familie wirkt der Verein mit 62 Mitgliedern absolut diskret im Hintergrund. Mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden Hilfeleistungen finanziert.

Die Entlastung und die Wahlen in der Hauptversammlung wurden von Thomas Ernst geleitet. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Irene Moosmann, die zweite Schriftführerin Anita Aberle-Schwenk, der erste Kassierer Bernhard Bruker, die Beisitzer Petra Glünkin, Andrea Roth. Neu im Team ist Uta Bösinger für Bernhard Moosmann. Er scheidet nach zehn Jahren aus. Die Kasse prüfen Angelika Weisser und Sonja Hermann.

In vielen Fällen sind es Bürger aus Tennenbronn, die den Verein auf Notlagen von Menschen hinweisen. Die Mitglieder im Vorstand treten dann zusammen, beraten und entscheiden, auf welche Art Hilfe geleistet werden soll. Dabei soll überwiegend Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden, wie von der Vorsitzenden Irene Moosmann und Schriftführerin Erika Muhr im Jahresbericht zur Generalversammlung berichtet wird.

Für betroffene Menschen ist es hilfreich zu wissen, dass jemand hilft, so Moosmann. Im Verein werde gut gearbeitet. "Gleich zu Jahresbeginn hat das Schicksal in Tennenbronn wieder heftig zugeschlagen", berichtet Irene Moosmann. "Für diese Familien nehmen wir uns immer besonders viel Zeit. Vor allem, zu einem persönlichen Gespräch", erfahren die Mitglieder. Die Menschen spüren, dass sie nicht alleine gelassen sind, in ihrer derzeit schwierigen Lage.

Betroffene Bürger sollen anonym bleiben, ist ein festgeschriebener Grundsatz des Vereins Bürger für Bürger. Schriftführerin Erika Muhr gab lediglich bekannt, dass mit sechs Personen oder Familien direkter oder indirekter Kontakt bestand. "Manchmal reichen nicht immer Worte und Taten, Verständnis und Einfühlungsvermögen, Engagement und Mut, sondern manchmal braucht man eben auch finanzielle Mittel, um aus einer Notlage heraus zu helfen", weiß Erikas Muhr.