Tennenbronn Mit jeder Probe etwas besser

Musikverein Harmonie Tennenbronn gibt am 29. April 2017 sein Frühjahrskonzert. Der neue Dirigent Andreas Kaletta fordert den Musikern viel ab.

Tennenbronn – Für den Musikverein Harmonie Tennenbronn bedeutet das Frühjahr verstärkte Aufmerksamkeit des Notenstudiums. Denn mit zaghaft erscheinender Vegetation werden die Orchestermitglieder von innerer Unruhe befallen. Doch alles hat einen Grund, welcher seit Jahren das Leben der Musiker beeinflusst. Die Mehrzahl des Orchesters kennt diese Momente längst aus eigener Erfahrung. Trotzdem fühlt sich jedes Frühjahr anders an. Und diesmal in doppelter Bedeutung. So wird am 29. April das zweite Frühjahrskonzert mit Dirigent Andreas Kaletta stattfinden. Dann sind alle Musiker überaus motiviert, an den Erfolg des Vorjahres anzuknüpfen. Dass die Musiker das damals gebotene Klangbild steigern wollen, wird mit jeder Probe deutlich.

Geprobt wird zu jeder Möglichkeit. Auch daheim ist Üben angesagt. Zumindest der Vorsitzende Ulrich Grießhaber hat sich extra hierfür einen "super Dämpfer" für seine Tuba angeschafft, um Nachbarn nicht in ihrer Ruhe zu stören. Registerproben sind ein wichtiges musikalisches Element. Das bedeutet für die Registerführer zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Vor Monaten hat Andreas Kaletta das zu spielende Musikprogramm offengelegt. Dabei erkannten die Orchestermitglieder, dass hierbei tief in die Notenkiste mit den schwierigeren Werken gegriffen wurde. Schwierig, doch überaus klangvoll. Kaletta trifft den musikalischen Nerv der Musiker. Sein Motto, langsam, doch mit zunehmender Konzentration die Kompositionen zu erarbeiten, bewährt sich. Der Dirigent hat eine Vorstellung, wie es zu klingen hat, welche Akzente zu setzen sind. Mit jeder Probe wird seiner Vorstellung näher gerückt. Mit persönlicher Ansprache ermuntert er beispielsweise Sascha Jager an den Konzertpauken zu impulsiverem Spiel. Kurz vorgespielt und Kaletta zeigt sich zufrieden, was die Pauken nun bieten.

Scheinbar unbeschwert steht der Dirigent am Probentag vor dem Orchester. Er strahlt Ruhe aus, gibt im richtigen Moment seine präzisen Anweisungen. Die Musiker nehmen es willig auf. Manchmal werden einige Takte mehrfach wiederholt, bis sich Kaletta zufrieden zeigt. Das Strahlen in seinem und im Gesicht der Musiker bestätigt, dass die Aufführung gelungen ist.

Die Jugendkapelle wird von Andreas Nagel dirigiert. Wer Nagel kennt, weiß, dass er ein exzellenter Kenner der Materie ist. Anspruchsvoll sind die von ihm ausgewählten Stücke. Die Besucher können sich darauf freuen, dass Nagel ein gut durchmischtes Musikprogramm anbietet. Auch das Hauptorchester kann mit interessanten Titeln aufwarten, darunter auch recht schwierige Kompositionen. Gespannt sein dürfen die Konzertbesucher auf eine Mario-Bürki-Komposition, die als Auftragsarbeit bereits Aufmerksamkeit erzielte. Wohl fühlen sich die Harmonie-Musiker auch bei Aufführungen von Stücken im Bigband-Stil.

Zur Person

Andreas Kaletta übernahm im September 2016 den Musikverein Harmonie Tennenbronn als Dirigent. Für ihn stellt die Musik einen der Lebensmittelpunkte neben der Familie dar. Mit 19 Jahren begann Andreas Kaletta in Freiburg, Berlin und Zürich das Studium der Querflöte im Fach Orchestermusik. Über zwölf Jahre konzertierte Kaletta mit großen Kammerensembles als Solist in ganz Europa. In Düsseldorf schloss er nach drei Jahren das Dirigierstudium ab. (wm)