Tennenbronn Mehr Ausstellungsfläche im Dach des Tennenbronner Heimathauses

Die Schau-Fläche wurde um 57 Quadratmeter erweitert. 26 Helfer leisten insgesamt 1812 Stunden.

Die Projektgruppe Tennenbronner Heimathaus hielt bei der Mitgliederversammlung Rückschau. An 24 Tagen war das Heimathaus geöffnet. Davon waren neun Tage mit Sonderausstellungen belegt. An sechs Tagen waren Besuchergruppen im Haus, die weiteren Tage waren Öffnungszeiten an Sonntagen. Zur Sonderschau zu „75 Jahre Kaninchenzuchtverein“ waren 31 Besucher gekommen. Das Dorffest mit der Sonderausstellung „Zehn Jahre Eingemeindung“ brachte 726 Besucher ins Heimathaus. Mit der Modellautoausstellung „Fuhrunternehmen Tennenbronns“ sind weitere 168 Besucher gekommen. Insgesamt wurden 1089 Besucher im Jahr 2016 verzeichnet, was einen Zuwachs von 47 Besuchern gegenüber dem Vorjahr bedeutet, so Robert Hermann. Seit Bestehen des Heimathauses wurden im Zeitraum vom 30. Oktober 2010 bis zum 31. Dezember 2016 8705 Besucher gezählt. An den Vorträgen im Pfarrsaal waren 494 Besucher anwesend, so Hermann. Mit 130 Besuchern beim Vortrag von Alfred Kunz und Edwin Klausmann wurde beinahe die Grenze des Machbaren im Pfarrsaal erreicht. Wegen krankheitsbedingter Abwesenheit des Hausverwalters Alois Moosmann verlas Robert Hermann das Resultat von 2016.

Schriftführerin Corinna Hermann schilderte die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Ein besonderes Augenmerk richtete sie auf die Vortragsveranstaltungen, die insgesamt einen guten Besuch zu verzeichnen hatten.

Der Vorsitzende Robert Hermann ist „dankbar, dass das Heimathaus in einer Gruppe die Eingemeindung aufgearbeitet hat“. Die damit verbundene Sonderausstellung sei ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der jüngsten Geschichte. Am Fest zur Eingemeindung beteiligte sich die Heimathausgruppe mit der Herstellung von Striewele. Bis dahin wusste keiner aus der Gruppe, wie Striewele herzustellen sind – „heute sind wir Spezialisten“, lachte Hermann in seinem Bericht. Ein besonderer Dank richtete sich an Martin Grießhaber. Er hat in Eigeninitiative die Sonderschauen zu den Kaninchen und die Modell-ausstellung auf die Beine gestellt. Die Projektgruppe Heimathaus bindet derzeit 24 Mitglieder in dauerhafter Mitarbeit. Die Einweihung der renovierten Eichbacher Mühle im Mai 2016 fand ebenso Hermanns Erwähnung.

Über ein finanziell erfolgreiches Jahr berichtete Josef Broghammer, wenn auch der Kassenstand leicht verringert wurde. Derzeit sind 71 Mitglieder eingetragen.

Dieter Moosmann berichtete über den Baufortschritt unter dem Heimathausdach. Dort entstand ein Gewölbekellermodell unter der Federführung von Karl-Heinz Moosmann. Oskar Rapp installiert die Elektrik. Die 158 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Heimathaus wurde um weitere 57 Quadratmeter im Dachgeschoss erweitert, so Moosmann. Von 26 Personen wurden 1812 Stunden geleistet, was einem Mannjahr ohne Urlaub entspreche, so Dieter Moosmann. Im Oktober soll die Eröffnung stattfinden.

Das Heimathaus

Im Heimathaus an der Hauptstraße hat die Geschichte des evangelischen und des katholischen Tennenbronn ihr Zuhause gefunden. Gezeigt wird ferner, wie hier Bauern, Schuhmacher, Uhrmacher und Töpfer gelebt und gearbeitet haben. Außerdem wird die Entwicklung vom Schwarzwalddorf zur modernen Industriegemeinde dokumentiert.