Tennenbronn Kolpingsfamilie Tennenbronn hält Rückschau

Äußerst aktiv ist die Kolpingsfamilie Tennenbronn. Das Jahr über haben die Mitglieder einiges zu tun. Allerdings fehlt es an Nachwuchs.

Die Kolpingsfamilie Tennenbronn ist ein überaus aktiver Verein. Das ging aus dem Bericht des Vorsitzenden Eduard Kopp und vor allem dem der Schriftführerin Irmgard Schülgen hervor. Der aus 65 Mitgliedern und 20 Fördermitgliedern bestehende Verein leidet allmählich unter Mitgliedermangel, vor allem bei den jüngeren Jahrgängen.

Dem Kassenbericht von Peter Weisser war zu entnehmen, dass weniger Geld in der Kasse ist. Mit der Neuwahl der Vorstandsmitglieder auf weitere drei Jahre im Amt, wurden die Posten wie folgt vergeben. Vorsitzender Eduard Kopp, Stellvertreter Roland Haas, Schriftführer Irmgard Schülgen, Kassierer Peter Weisser, Beisitzer Manfred Hils und Andreas Wolfgarten.

Bereits am 1. Mai fand die Maiandacht, mitgestaltet vom katholischen Kirchenchor statt. Die Erstkommunionkinder waren an der Gestaltung der Andacht beteiligt. Beim goldenen Priesterjubiläum von Pater Johannes Moosmann am 11. September war die Kolpingfamilie anwesend.

Das kirchliche Hochfest an Fronleichnam ist alljährlich eine kleine Herausforderung für die Kolpingsfamilie. Die Mitglieder legten den von der Jugendgruppe gestalteten Blumenteppich am Altar vor dem Anwesen Alfons Moosmann in der Löwenstraße aus. Bei der Dekoration halfen die Jugendlichen ebenfalls mit.

Der Jahresausflug, gemeinsam mit der Kolpingsfamilie St. Georgen, führte an den Bodensee. Erstes Ziel war das Kloster Hegne. Hier wurde die Gruppe von der aus St. Georgen stammenden Schwester Birgit Krietemeyer empfangen.

Die Gäste aus dem Schwarzwald erfuhren mehr über die Organisation des Klosters. Unter anderem, dass die Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern 1856 in der Schweiz gegründet wurde. Erste Anfänge in Deutschland datieren ins Jahr 1858 in Freiburg. Das Provinzhaus in Hegne wurde 1895 gegründet.

Beim Rundgang erfuhren die Teilnehmer mehr über die einzelnen Gebäude wie dem Altenheim, dem Wohnbereich für Demenzkranke, für Pilger, Auszubildende, junge Menschen und Familien, sowie für Tagungs- und Urlaubsgäste. Mit dem Schiff wurde von Konstanz aus Meersburg erreicht. In Hausen vor Wald fand der Abschluss statt, so Irmgard Schülgen.

Das Fastenessen findet am Sonntag, 2. April, um elf Uhr im Pfarrsaal statt.