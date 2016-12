Tennenbronn Kinder backen Bredle für Seniorenfeier

Der Kindergarten Regenbogen stellt Weihnachtsgebäck für die Adventsfeier des Altenwerks her. Auch sonst sind die Kleinen höchst aktiv.

Trotz Weihnachtsstress und bevorstehendem Umbau ist im Kindergarten Regenbogen im Advent einiges geboten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Einrichtung hervor. Der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens Regenbogen Tennenbronn bot bereits zum vierten Mal ein gemeinsames Backen mit den Kindergartenkindern an.

Die Kinder rollten den Teig aus und drückten ihre Förmchen hinein. Hinterher wurde noch verziert. Alle hatten wieder jede Menge Spaß. Das Naschen durfte dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund gab es für die Kinder im Anschluss an das Backen noch eine schöne Adventsrunde. Es wurden Adventslieder gesungen und jeder durfte ein Bredle probieren.

Dieses Jahr stand das Backen unter dem Motto „eine kleine Freude verschenken“. Die Plätzchen wurden deshalb an der Adventsfeier des Altenwerks bei dem sich der Kindergarten mit zwei Liedern und einem Lichtertanz beteiligte von den Schulanfängern an die Anwesenden verschenkt.

„Man konnte die Freude richtig spüren, die zwischen den Kindern und Erwachsenen im Raum herrschte“, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem gab es auch noch ein gemeinsames Frühstück der Eltern im Fritze Bäck mit anschließendem Adventssingen im Kindergarten.

Dabei konnten die Kinder zeigen, was sie momentan für schöne Adventslieder im Kindergarten singen. Außerdem wurden die anwesenden Eltern und Großeltern von den Kindern bei einem Lied mit massierenden Bewegungen verwöhnt. Zum Abschluss gab es noch Punsch, selbst gemachte Bredle und Hefezopf. Auch am lebendigen Adventskalender in Tennenbronn haben sich die Kinder des Kindergartens Regenbogen beteiligt.