Tennenbronn Katholiken feiern mit festlicher Prozession Fronleichnam

Diakon Andreas Wolfgarten hält den Wortgottesdienst und Andachten an den Stationen.

Zur Feier des Hochfestes Fronleichnam trafen sich Katholiken zum Gottesdienst in der Kirche. Diakon Andreas Wolfgarten hielt in Vertretung von Pfarrer Paul Dieter Auer den Wortgottesdienst. Im Anschluss wurde zur Prozession geladen und die Teilnehmer reihten sich hinter den Ministranten, dem Musikverein Frohsinn, den Kindergartenkindern, dem Kirchenchor, den Erstkommunikanten und dem Himmel mit dem Allerheiligsten der Kirchengemeinde ein.

Den Musikverein leitete Thomas Michelfeit. Behäbigen Schrittes wurde die erste Station in der Löwenstraße am Altar beim Haus Moosmann erreicht. Andreas Wolfgarten hielt eine kurze Andacht. Der Kirchenchor unter der Leitung von Ute Haas Woelke stimmte mit Gesang zu Fronleichnam ein. Lektorin Franziska Nieter las aus der Heiligen Schrift. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung, um nochmals in der Löwenstraße am Alter vor dem Haus Roth einen Halt einzulegen. Dort begleitete der Kirchenchor mit einem Gospellied die Andacht. Es folgte der Weg bis zur Station beim Post Haas. Die Erstkommunikanten übernahmen dort den einleitenden Gesang.

Die Tennenbronner Pfarrgemeinderäte Roland Haas, Franz Moosmann, Josef Broghammer und Michael Hilser trugen den sinnbildlichen Himmel des Schöpfers. Zurück in der Kirche schloss sich der Kreis für die Gläubigen.