Tennenbronn Just Singing schwebt im Aufwind

Elf neue Sängerinnen und Sänger kommen zur Probe des Projektchores, der ein anspruchsvolles Programm plant für das Konzert im Oktober.

Tennenbronn – Sie hört Musik nur, wenn sie laut ist, war wohl die Vorlage für das Konzertmotto von Just Singing. Denn laut und leise, das wird auch von den Mitwirkenden Sängerinnen und Sängern gefordert. Chorleiterin Anja Höfler hatte bereits in der Vergangenheit ein glückliches Händchen mit dem Vorgängerchor, dem Männergesangverein Eintracht mit Frauengruppe.

Vor 18 Jahren übernahm Anja Höfler die sangesfreudigen Tennenbronner als Chorleiterin. Bereits im Jugendalter habe ich gerne gesungen, später das Klavierspielen erlernt. Im Geburtsort Aichhalden gründete Höfler eine achtköpfige Gesangsgruppe, deren Leitung sie innehatte. Es folgte die Weiterbildung zur Dirigentin. "In Tennenbronn habe ich das Dirigieren dann richtig gelernt, denn die Übernahme des Chors als dessen Leiterin war gleichzeitig mein erstes Dirigat." Vordergründig betrachtet, vermutet man hinter der durchaus taff auftretenden Frau, dass ihre berufliche Tätigkeit wohl mit Musik im Zusammenhang steht. "Nein, ich bin nicht als Musiklehrerin, sondern als gelernte Chemielaborantin unterwegs", kommt es ihr über die Lippen.

Just Singing, die Formation gibt es seit fünf Jahren als Projektchor. Der erste Auftritt erfolgte mit dem Gesangverein beim Jahreskonzert. Den Namen hat sich der Chor erst später gegeben, nachdem durch den Erfolg angespornt, der Fortbestand gesichert war. Es war einfach eine Frage der Zeit, wie lange der bisherige Chor noch singfähig ist. Mit dieser Überlegung ging Anja Höfler in eine Vorstandsitzung und offerierte ihr Vorhaben, der Gründung eines Projektchores.

Um die 30 Sängerinnen und Sänger sind es inzwischen geworden. Jetzt wurde eine Werbeaktion mit in Geschäften ausgelegten Einladungen gestartet. Als am Montagabend die Mitglieder des Chors zur ersten Probe nach den Pfingstferien gekommen sind, konnten elf Neuzugänge begrüßt werden. Den Begrüßungspart übernahm Vorstandfrau Martina Stockburger. Auch die "Neuen" stellten sich vor, darauf folgte das allgemeine Vorstellen der bisherigen Sängerinnen und Sänger.

Wie es sich gehört, steht vor dem Singen "das Aufwärmen und Lockern der Stimme". Im Anschluss wurden alle zu singenden Titel geprobt. Nicht die ganzen Titel, sondern Anja Höfler stieg an Stellen ein, "welche besonders schön sind". Damit wird den Sängern der Einstig erleichtert und schrittweise mit jeder Probe bis zum Konzert werden alle acht Titel zur Konzertreife gelangen. Die Stimmung im Chor strahlt Begeisterung aus, wirkt motivierend und wird auf die Konzertbesucher überspringen. Nach der Probe sitzen noch etliche Chormitglieder beisammen und singen Volks- und Lagerfeuerlieder.

Konzert

Das Just-Singing-Konzert findet am 21. Oktober in der Festhalle in Tennenbronn statt. Am Konzert werden zwei weitere Gastchöre auftreten. Die Proben finden jeden Montagabend statt. Zuerst die Frauen, danach die Männer und später wird die Reihenfolge getauscht. Chorleiterin Anja Höfler hat auch ein Probenwochenende in Reichweite des Konzerts angekündigt. Am Konzert singt man auswendig. Nach dem Konzert finden die Proben alle zwei Wochen statt. (wm)