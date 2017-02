Junge Musiker in der nächsten Runde

Frohsinn-Nachwuchs aus Tennenbronn überzeugt bei Jugend musiziert

Tennenbronn – Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Schramberg konnten vier Zöglinge des Musikvereins Frohsinn Tennenbronn ihr Können unter Beweis stellen und mit hervorragenden Ergebnissen demonstrieren, dass der Verein sich um seinen Nachwuchs keine Sorgen machen muss.

Die vier Nachwuchs-Musiker starteten laut Mitteilung des Vereins in verschiedenen Konstellationen beim Wettbewerb in Schramberg. Melissa Kaltenbacher (Querflöte) und ihr Bruder Tim (Saxophon) wagten sich zusammen in der Altersgruppe IV mit insgesamt drei Stücken vor die Jury – und das mit vollem Erfolg: Mit einem tollen Ergebnis von 24 von 25 Punkten wurden die beiden zum Landeswettbewerb weitergeleitet.

Mit weiteren drei Musikstücken begeisterte das Bläserquintett um Julia (Trompete) und Dominik Fleig (Posaune) zusammen mit drei weiteren Mitmusikern aus Schiltach und Schramberg die Wettbewerbsjury. Sie erzielten in ihrer Altersgruppe (II) die Höchstpunktzahl von 25 Punkten und haben sich somit ebenfalls für den Landeswettberb qualifiziert.

Weiter geht es also für beide Gruppen beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg, der vom 29. März bis 2. April in Heidenheim stattfinden wird.

Der Musikverein Frohsinn Tennenbronn zeigt sich in der Mitteilung stolz auf seine Zöglinge und gratuliert ihnen zu ihren tollen Erfolgen. Ein besonderer Dank gilt aber auch den Ausbildern der vier Musikschülern: Meinrad Löffler, Walter Böcherer, Ute Haas-Wölke und Thomas Uttenweiler.