Tennenbronn Jubiläums-Sommerfest der Bürgervereinigung gefällt mit Spiel und Spaß

Bürgervereinigung WLS besteht seit 50 Jahren und begeistert immer wieder mit pfiffigen Wettbewerben. Dieses Mal musste man Holz auf vorgeschriebende Gewichte spalten.

Das 50-jährige Bestehen hat die Bürgervereinigung WLS (Weierhalde, Linde, Schützen) am Wochenende gefeiert. Den Auftakt bestritten die Mitglieder am Samstagabend als geschlossene Veranstaltung. Das ermöglichte es Alt und Jung sich in lebhaften Gesprächen auszutauschen. Am Sonntag wurde es dann für die zahlreichen Helfer ernst. Es liegt wohl an der bewundernswerten Mentalität der WLS-Mitglieder, dass diese zusammenhalten und so manchen Schmerz auf sich nehmen. Denn stundenlang hinter der Theke zu stehen oder den Wettbewerb der Zinken- und Bürgervereinigungen durchzuführen, erfordert ziemlichen Einsatz.

Noch vor dem Mittagessen begann der Musikverein Frohsinn dem Publikum auf den gut gefüllten Bänken nicht den Marsch, sondern unterhaltsame Musik zum Mittagessen zu blasen. Nachdem die Sonne ziemlich hoch über Tennenbronn stand, suchten die Besucher den Schatten unter den Sonnenschirmen am Rand der vor dem Zelt aufgestellten Garnituren. Es war schnell zu sehen: In Tennenbronn blieb in vielen Häusern die Küche kalt, denn ein großer Teil der Besucher kommt auch deswegen, um den Verein zu unterstützen. Denn die vier Bürgervereinigungen unterstützen soziale Projekte im Ort, was allen Bürgern zugute kommt. Dazu fördern die Vereinigungen den Bürgersinn und das Zusammenhalten untereinander. Hans-Dieter Kook weiß als Vorsitzender dieses Engagement zu würdigen.

Beim Wettbewerb der Bürgervereinigungen mussten die Teilnehmer Holz unter Vorgaben spalten. Insgesamt mussten sechs verschieden lange Gewichte erzeugt werden. Dazu standen verschieden lange Holzrollen bereit. Je Mannschaft waren zwei Mitspieler zugelassen. Sieger wurde die Zinkenvereinigung Eichbach mit Uwe Staiger und Thomas Fleig. Gefolgt von der Mannschaft Ramstein, Purpen, Purpenhalde, Reute. Dritte wurde die Mannschaft von Unterschiltach und die WLS ließ den Mitspielern den Vortritt.

Sigi und Bob unterhielten die Gäste bis in die Abendstunden musikalisch. Der Montagvormittag startete ebenfalls musikalisch mit „Öhle-Manne“ zum Rentnerfrühschoppen. Am Nachmittag wurde zum „Entenrennen“ mit den Kindern aufgerufen. Die Jugendkapellen der Musikvereine Frohsinn und Harmonie setzten das Musikprogramm fort. Nach dem Handwerkervesper spielte die Harmonie auf. Von etlichen Eltern wurde der naheliegende Kinderspielplatz gelobt. Hier können die Kinder spielen, während die Eltern in Ruhe das Fest genießen.