Tennenbronn Jetzt ist es raus: Jürgen Heidemann geht Ende August

Der Tennenbronner Ortsvorsteher Jürgen Heidemann hat Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gestellt.

Heidemann ist bereits während der dreimonatigen Einarbeitungszeit durch den damaligen Ortsvorsteher Klaus Köser infolge einer Vireninfektionserkrankung nicht voll dienstfähig. So erkrankte er kurz nach der Amtsübernahme am 1. Januar 2017 erneut. Der 42-jährige Jurist wurde zum hauptamtlichen Ortsvorsteher gewählt. Zum 31. August wird Heidemann die Stadtverwaltung in Schramberg verlassen, wie in einer Pressemitteilung durch das Rathaus Schramberg mitgeteilt wird. Die freigewordene Stelle soll nach Abstimmung mit dem Ortschaftsrat und Gemeinderat schnellstmöglich wiederbesetzt werden, verlautet aus dem Rathaus. Aus Sicht der Stadtverwaltung wird das Ausscheiden von Jürgen Heidemann bedauert, so Uwe Weisser von der zentralen Verwaltung im Rathaus Schramberg. Von der Ortsverwaltung Tennenbronn war keine Stellungnahme zu erhalten.