Tennenbronn Im Maßstab 1:87 wird die Erinnerung wach

Großes Interesse an der Modellausstellung im Heimathaus. Die gezeigten Fahrzeuge haben manche Besucher sogar schon selbst in Originalgröße gefahren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Besucher strömen ins Heimathaus. Sie wollen einen Blick auf die dort ausgestellten Modellautos im Maßstab 1:87 werfen. Beim Draufblicken bleibt es jedoch in den wenigsten Fällen. Irgendwie lösen die 350 Fahrzeugmodelle einen besonderen Reiz auf die meist männlichen Besucher aus.

Es kommen Fragen auf. Die werden bereitwillig von Jörg Breithaupt und Rolf Kieninger beantwortet. Von beiden und auch von der Familie Malysek – Vater Wolfgang, Mutter Doris sowie die Söhne Felix und Robin – stehen Modelle in der Ausstellung. Doris Malysek ist für die Wasserschiebefolien zu den Modellen am PC zuständig.

Es gibt auch persönliche Erinnerungen an verschiedene Fahrzeuge. So im Fall von Herbert Kammerer. Er saß 30 Jahre hinter dem Steuer im Fernverkehr. Sein Fahrzeug war ein zweiachsiger Motorwagen, mit angehängtem Dreiachser. Kammerer kennt sich aus. Ihm gefallen die Modelle und es kommen durchaus Erinnerungen auf.

Kurt Aberle hat zwar keinen Lastwagen gefahren, das Interesse an den Modellen ist aber groß bei ihm. "Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Modellbau machen wollte", sagt er auf Nachfrage.

Als leidenschaftlicher Modellbauer kann Rolf Kieninger bezeichnet werden. "Seit ich sechs Jahre alt war, baue ich Fahrzeugmodelle." In der Zeit als Soldat bei der Bundeswehr begann Kieninger mit dem Umbau von Modellen. Denn nicht alles, was darzustellen war, wurde auch am Markt geliefert.

So waren zwei, manchmal drei Bausätze notwendig, um ein Modell nach den eigenen Vorstellungen entstehen zu lassen. Dabei lag es nahe, Fahrzeuge der heimischen Fuhrunternehmen als Vorlage zu nehmen. Dazu werden die Fahrzeuge mit Bildern dokumentiert. Einzelheiten hervorgehoben und auch mal mit der Lupe betrachtet.

Dass so ein Fahrzeugbau zeitintensiv ist, davon weiß nicht nur Rolf Kieninger zu berichten. Locker kommen 25 bis 30 Stunden Bauzeit zusammen, bis ein neues Modell entstanden ist. Die Firmenlogos werden am PC entworfen und auf einem speziellen Drucker ausgedruckt, der auch die Farbe weiß drucken kann. Herkömmliche Drucker können das nicht, da das Papier weiß ist. Die so entstandene Folie im Format DIN A4 kostet bis zu 30 Euro. Sind die Logos ins Wasser gelegt, muss gewartet werden, bis sich das Papier krümmt, dann kann das Logo auf das Modell übertragen werden.

Zuvor erfolgt die Lackierung. Es kommt vor, dass die nötige Farbe beim Autolackierer gekauft wird, denn er ist in der Lage auch alte, verwitterte Farben passend zu mischen.

Fuhrunternehmer Alexander Hilser aus Tennenbronn findet die Modelle nett anzuschauen. "Doch mir fehlt die Geduld ein Modell zu bauen", bekennt er freimütig.



Öffnungszeiten:

Letztmals geöffnet ist die Modellausstellung am 6. Januar 2017 von 14 bis 17 Uhr. In der Modellbaugruppe engagieren sich zwölf Teilnehmer aus Tennenbronn, Schramberg, Sulgen, Aixheim und Rottweil. (wm)