Tennenbronn Honigjahr schlecht gestartet

Tennenbronn – Das Honigjahr 2016 kam für die Tennenbronner Imker schlecht in die Gänge. Das meinte der Vorsitzende des Bienenzuchtvereins, Jürgen Fichter, anlässlich der Jahreshauptversammlung im "Deutschen Jäger" auf dem Windkapf. Rund 20 Imker nahmen teil. So hätten die 127 Völker witterungsbedingt die frühe magere Tracht für die Aufzucht benötigt. Das sei andernorts nicht anders gewesen, manches Mitglied musste gar einen Totalausfall beklagen.

Eine gewisse Entschädigung brachte dann der Wald. Fichte und auch Tanne hätten sehr gut „gehonigt“. „Alles in allem sind unsere Honigsammler aber gut über den Winter gekommen“, bilanzierte Jürgen Fichter. Alle Völker seien über den Verband versichert.

Brunhold Brandl wird in der Monatsversammlung am 21. Mai über die Buckfast-Biene an seinem Bienenstand referieren. Die Varroa-Resistenz dieser Art war auch Thema des badischen Imkertags in Triberg. Zum diesjährigen Treffen am 8. und 9. April bot Fichter noch zwei freie Plätze zur Fahrt nach Eberbach am Neckar an.

Kassenwart Helmut Moosmann konnte ein positives Ergebnis verkünden, auch wegen des guten Honigverkaufs beim Weihnachtsmarkt. Kassenprüfer Michael Brandl bestätigte die einwandfreie Führung der Finanzen. Ehrenmitglied Brunhold Brandl leitete die Entlastung des Vorstands, die bei einer Enthaltung erteilt wurde. Im Namen aller dankte er der Vereinsspitze für die geleistete Arbeit. Wahlen finden erst im nächsten Jahr wieder statt.

Mit der bronzenen Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft und einer Urkunde vom Landesverband zeichnete Fichter Sabine Grimmig und Ulrich Wälde aus. Die allgemein akzeptierte moderate Beitragserhöhung sei durch die Sanierung der Landesimkereischulen begründet, was die Anhebung der Abgabe rechtfertige, so Fichter. Die Anschaffung des Dampfbadschmelzers werde zu 70 Prozent vom Verband gesponsert. Für die 110-Jahrfeier im August sucht der Verein noch Bilder und Dokumente.

Der Imkerverein

Der Bienenzuchtverein Tennenbronn wird seit 2012 von Jürgen Fichter geleitet. Ihm gehören 22 aktive Bienenzüchter an. Dazu kommen 25 Passive und ein Ehrenmitglied. (klw)