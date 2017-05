Tennenbronn Heute öffnet das Tennenbronner Freibad

Täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. An Schlechtwettertagen gelten eingeschränkte Öffnungszeiten

Tennenbronn – Am heutigen Samstag öffnet das Freibad in Tennenbronn seine Pforten, nachdem noch vor wenigen Wochen Schnee im Bad lag. Bäderbetriebsleiter Joachim Ragg: „Dieses Jahr hatten wir zwar relativ lange mit widrigen Witterungsverhältnissen zu kämpfen. Bis Samstag wird auch das Beckenwasser aufgeheizt sein und die Außentemperaturen spielen auch mit.“

Das Bad ist in der Regel von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Aufgrund von ungeplanten, kurzfristigen Personalengpässen wird es leider an Schlechtwettertagen eingeschränkte Öffnungszeiten geben. Sollte am Vortag die Wetterprognose Temperaturen von 16 Grad Celcius oder darunter beziehungsweise Regen vorhersagen, wird das Bad von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 16.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Für Saisonkarteninhaber wird an diesen Tagen der Eintritt ins Hallenbad Badschnass kostenfrei sein. Die Regelung für den Folgetag wird per Aushang direkt im Freibad und im Internet auf der Homepage der Stadtwerke unter www.stadtwerke-schramberg.de/de/Privatkunden/Bäder/Freibad-Tennenbronn und auf der städtischen Facebook-Seite: www.facebook.com/stadtschramberg bekanntgegeben.

Badmeister Joachim Ragg: „ Unser Team will das Freibad offen halten. Trotz der Bereitschaft, Mehrstunden zu leisten, müssen wir die Öffnungszeiten bei schlechten Wetterbedingungen bei der aktuell vorhandenen Personaldecke einschränken. Personalengpässe beim Fachpersonal für Bäder sind insbesondere im Sommer keine Seltenheit. So musste unter anderem das Leobad in Leonberg im April bekanntgeben, dass die Sauna im Sommer geschlossen bleibt und die Öffnungszeiten einschränkt werden. Stadtwerkechef Peter Kälble: „Ich bin dem Team dankbar, dass es ein hohes Maß an Flexibilität in dieser angespannten Personalsituation zeigt. Wir kennen die sehr angespannte Arbeitsmarktsituation und wollen gemeinsam mit der Personalabteilung der Stadt die Lücke möglichst zügig schließen.“

Wer als Rettungsschwimmer (Abzeichen Silber) oder Fachkraft für Bäderbetriebe Interesse an einer Mitarbeit im Bäderteam hat, kann sich direkt an Joachim Ragg, Telefon 07729-544, wenden.