Schramberg Hang bei Tennenbronn erneut abgerutscht

Vom starken Regen ist die Böschung an der Auffahrt zum Rausteinsportplatz unterhölt und Erdreich auf die Straße gerutscht. Für Reparaturarbeiten wird die Straße halbseitig gesperrt. Es gibt dann eine Ampelregelung.

Schramberg (him) Der starke Regen an Fronleichnam hat dazu geführt, dass an der Auffahrt zum Rausteinsportplatz auf die Landstraße nach Tennenbronn ein Stück des Hanges abgerutscht ist. Die Firma Bantle aus Schönbronn wird mit großen Bruchsteinen das Loch auffüllen und den Hang stabilisieren.

„Wir müssen schnellstmöglich etwas tun“, so Dieter Graszat von der Abteilung Tiefbau. Nur wenige Meter weiter oberhalb der aktuellen Rutschung war vor einem Jahr schon ein Stück der Böschung abgegangen. Der Grund ist laut Graszat, dass bei starkem Regen das Wasser über die zur Böschung geneigte Straße in die Böschung läuft und diese unterhöhlt.

Langfristig müsste man versuchen, das Wasser weiter oben abzufangen und über weitere Straßeneinläufe in die Kanalisation zu bekommen. Die jetzt angebrachte Kante aus Asphalt sei nur ein Provisorium. „Wir müssen eine langfristige Lösung im Auge behalten.“ Ob die zusätzlichen Straßeneinläufe bei einem Platzregen wirklich helfen, könne er aber auch nicht sagen. Möglicherweise wären auch die Kanalrohre gar nicht ausreichend dimensioniert. „Da können Sie viel berechnen, das Wasser sucht sich seinen Weg.“ Wenn das bestehende Hangloch gefüllt sei, könne nicht mehr viel passieren, hofft Graszat.

Die Firma Bantle habe die Bruchsteine bereits bestellt. Sie brauche für die Reparatur ein bis anderthalb Tage. Um die 4000 Euro werde es kosten. In dieser Zeit werde die Landstraße nach Tennenbronn halbseitig gesperrt, mit Ampelanlage", so Graszat abschließend.