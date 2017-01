Tennenbronn Großer Dank von ganz Tennenbronn an Klaus Köser

Der Ortsvorsteher geht in den Ruhestand – und viele Weggefährten erinnern an viele Jahre Arbeit

Mit der Verabschiedung von Ortsvorsteher Klaus Köser ist in Tennenbronn eine Ära zu Ende gegangen. Knapp 50 Jahre im öffentlichen Dienst und fast 40 Jahre in der Tennenbronner Verwaltung tätig, folgt nun ab dem 1. Januar 2017 der Ruhestand. Klaus Köser ist überaus beliebt in Tennenbronn. Zahlreiche Gäste aus den Vereinen im Ort und Kollegen vom Rathaus Tennenbronn und Schramberg ließen es sich nicht nehmen, die Laudatio zur Verabschiedung zu hören.

Achim Ringwald hatte als Personalratsvorsitzender gleich gesagt, dass "Klaus Köser seit 2006 zum Team gehört." So sagte Ringwald weiter: "Du bist für mich der Tennenbronner schlechthin." Ringwald schwärmte von "der Zusammenarbeit mit Kollegen, die Fragen noch mit Verstand stellen." Nur wenn die Frotzeleien des Oberbürgermeisters bezüglich Tennenbronn mal zu dick aufgetragen waren, stellten sich Kösers Barthaare, erzählte Ringwald. Jedenfalls darf es auch mal lustig auf einem Amt zugehen, das lockert auf, weiß Achim Ringwald in seiner Verabschiedungsrede im Auftrag der Kollegen. An Klaus Köser überreichte er eine Rolling-Stones-CD, die er im Ruhestand genießen soll.

Thomas Ernst überbrachte im Namen des Ortschaftsrates die besten Empfehlungen in der berufsbedingten Sprache des Küchenmeisters. Entsprechend verpackt kamen die einzelnen Gänge eines Mahles zum Vorschein. So bezeichnet er die Hauptamtsleiter-Zeit als Vorspeise. Dass das Hauptmenü mit mehr Arbeit verbunden ist, stellte Ernst schnell klar. Den größten Menüteller serviert bekam Klaus Köser 2006 mit der Ernennung zum Ortsvorsteher. Auf die vielen Zutaten, die das Amt mit sich bringt, wollte Ernst nicht eingehen, sondern er schärfte den Blick aufs Dessert: Den Ruhestand. Mit einem Wellnes-Gutschein für Klaus Köser und Ehefrau Sonja dankte der Ortschaftsrat dem scheidenden Chef.

Im Namen der Vereine in Tennenbronn ging Feuerswehrchef Manuel Reus ans Rednerpult. Dabei unterstrich Reus das Wirken von Klaus Köser in der Gemeinde. Als ehemaliger Sportler wusste er um die Belange der Vereine. So habe sich Ortsvorsteher Köser immer hinter diese gestellt. Auch von den Narrenzünften in Tennenbronn kam Lob. Zunftmeisterin Helga Wölk von der ältesten Zunft, den Pfriemestumpen, dankte ausführlich. Vor allem die Schlüsselübergabe und Zunftmeisterempfänge seien mit Klaus Köser zu einem besonderen Erlebnis geworden. Deswegen hoffen die Zünfte, dass Nachfolger Jürgen Heidemann in Kösers Fußstapfen tritt. Martin Höfflin-Glünkin und Roland Haas sprachen für die evangelische und katholische Gemeinde.

Klaus Köser war beeindruckt von den Reden und Glückwünschen. Er sprach von einer vertrauensvollen Kooperation der Jahre seit der Eingemeindung Tennenbronns nach Schramberg.

Den Beruf von der Pike auf gelernt