Tennenbronn Frohsinn-Nachwuchs erwirbt drei Mal Gold-Abzeichen

Melissa Kaltenbacher, Lena Moosmann und Jakob Wolber nahmen erfolgreich am Lehrgang zur Erlangung des Leistungsabzeichen in Gold teil.

Wieder einmal kann der Musikverein Frohsinn stolz auf seinen Nachwuchs sein. Melissa Kaltenbacher, Lena Moosmann und Jakob Wolber nahmen am Lehrgang zur Erlangung des Leistungsabzeichen in Gold des Bundes deutscher Blasmusik teil und erzielten hervorragende Ergebnisse erzielen. Der Lehrgang fand in den Osterferien in der Musikakademie in Staufen statt. Auf dem vollgepackten Stundenplan wurden diverse Kurse in den Kategorien Musiktheorie, Gehörbildung und Praxis angeboten.

Dabei konnten die Musik-Eleven ihr Wissen noch erweitern und die Prüfungen erfolgreich ablegen. Die Frohsinn-Nachwuchsmusiker haben alle Prüfungen mit Bravour bestanden und konnten herausragende Ergebnisse erzielen: Melissa Kaltenbacher (Querflöte) und Jakob Wolber (Waldhorn) erreichten insgesamt 174 von 180 Punkten und Lena Moosmann (Querflöte) 162 von 180 Punkten.

Außerdem hatten vier Frohsinn-Jugendliche bereitsl am Landeswettbewerb von Jugend musiziert in Heidenheim teilgenommen. Melissa Kaltenbacher und ihr Bruder Tim (Querflöte und Saxophon) erzielten dabei mit 22 Punkten einen sehr guten zweiten Preis und haben nur ganz knapp um einen Punkt die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb verpasst. Julia und Dominik Fleig (Trompete und Posaune) haben mit 24 Punkten einen tollen 1. Preis geholt. Eine Weiterleitung gab es für ihre Altersgruppe nicht.