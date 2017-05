Tennenbronn Feuerwehr feiert ihr frisch umgebautes Gerätehaus

Mit einem Festakt hat die Tennenbronner Wehr den lange ersehnten Umbau ihres Gerätehauses gefeiert. 250 000 Euro wurden hier investiert.

Mit vielen Gästen hat die Feuerwehrabteilung Tennenbronn den erfolgreichen Umbau ihres Gerätehauses gefeiert. "Ein lang gehegter Wunsch der Feuerwehrabteilung Tennenbronn konnte nun realisiert werden", Oberbürgermeister Thomas Herzog. Das vor 20 Jahren zuletzt renovierte Gerätehaus war nicht mehr zeitgemäß: In der Fläche stark eingeengt, kein Schulungsraum vorhanden, kein eigener Eingang vorhanden und die Installationstechnik war ebenfalls veraltet, zählte Herzog die Defizite auf.

Diese gehören nun der Vergangenheit an. Mit dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses wird die Sicherheit in Tennenbronn, dem flächenmäßig größten Stadtteil Schrambergs mit anspruchsvoller Topografie und vielen Anwesen im Außenbereich, optimiert. Erste Gespräche für die Baumaßnahme wurden bereits 2014 geführt, so Herzog. Der Umbau musste vorbereitet werden, da für die Erweiterung ein Garagenteil des Bauhofes benötigt wurde. 2015 erfolgte der Anbau an den Bauhof und im März 2016 wurde mit dem Umbau am Gerätehaus begonnen. Im September war der Umbau abgeschlossen. Dank dem enormen Einsatz und der Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden mit der Übernahme von Ausräum-, Anpassungs-, Ausbesserungs- und Einrichtungsarbeiten konnte der Umbau planmäßig im Kostenrahmen abgerechnet werden.

"Anlässe wie heute Abend sind von Freude und Stolz erfüllt", sagte Stadtbrandmeister Werner Storz. Mit der Eingemeindung 2006 nach Schramberg hatte er die Situation erkannt und die Planung und Konzeption auf den Weg gebracht.

Die Geschichte des Feuerwehrgerätehauses reicht mehr als 40 Jahre zurück. Als neu gewählter Bürgermeister gab Gerhard Rückgauer 1970 in einer Sitzung bekannt, sich für den Bau eines Feuerwehrhauses stark zu machen. Damit verbunden war auch der Wunsch, ein neues Feuerwehrfahrzeug zu beschaffen, wie die Gäste beim Festakt von Teilortkommandant Emanuel Reuss erfuhren. In den Jahren 1972/73 wurde das Gebäude gebaut und mit der Einweihung an die Feuerwehr übergeben. "Schon damals wurde beim Bau in die Zukunft geblickt und mit Bedacht eine größere Fahrzeughalle gebaut", so Reuss. Zeitgleich konnte die Feuerwehr einen Mercedes Benz Hauber LF87 Schwer, mit Allradantrieb in Empfang nehmen.

Es folgten mehrere Fahrzeuge, die heute auch schon ersetzt wurden. So etwa der Einsatzleitwagen und ein Mannschaftstransportwagen sowie ein Schlauchwagen. Zwei Jahre vor dem 100-jährigen Bestehen der Tennenbronner Wehr folgte 1997 die Erweiterung des Gerätehauses mit angeschlossener Renovierung und Modernisierung. Am 27. April 1997 wurde ein Tag der offenen Türe veranstaltet. Doch herrschte noch immer Platznot für die 42 aktiven Männer der Feuerwehr. Ein eigener Schulungsraum war nicht vorhanden – auch ein Problem, das nun nicht mehr besteht.

Baukosten

Bauleiter Manfred Herre spricht von 250 000 Euro Gesamtkosten. Auf die erneuerten vier Tore entfallen 23 000 Euro. Die Deckenerneuerung wird mit 17 000 Euro angegeben. Auf den Einbau des rutschfesten Fußbodens entfallen 22 000 Euro. Im Gesamtpaket sind der Schulungsraum, neue Fenster und die komplett erneuerte Elektrik enthalten. Für die Deckenbeleuchtung wird stromsparende LED-Beleuchtung verwendet. Das Gebäude erhielt einen separaten breiten Eingang. Vier Feuerwehrfahrzeuge finden Platz in der Halle. (wm)