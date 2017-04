Spannendes Ferienprogramm startet auf dem Mooshof. Uhren, Tiere und Kräuter weitere Themen

Das Jahresprogramm der familienfreundlichen Ferienorte, zu denen auch Schramberg gehört, steht 2017 unter dem Motto „Kleine (Natur-)Forscher“. In den Osterferien gibt ein spannendes Ferienprogramm zu diesem Thema.

„Aus Milch wird Käse, aber wie?“ heißt es am Mittwoch, 12. April, für Groß und Klein auf dem Mooshof in Tennenbronn. Unter fachkundiger Führung wird um 14 Uhr Einblick in die Käseherstellung und die Lagerung im Keller gewährt. In der zweiten Ferienwoche wird am Dienstag, 18. April, ab 14 Uhr im Stadtmuseum Schramberg die Zeit erforscht. Warum messen wir Zeit und wie funktioniert eigentlich eine Uhr?

Bei der Kräuterwanderung unter dem Motto „Kommt und lasst uns grasen gehen“ am Donnerstag, 20. April, ab 14 Uhr sind Erwachsene und auch Familien eingeladen, bei einer Kräuterwanderung die frischen und zarten Wildkräuter zu sammeln und kennenzulernen. Anschließend wird daraus ein leckerer Imbiss zubereitet. Zum Abschluss der Osterferien geht es am Freitag, 21. April, auf den Oberjosenhof nach Tennenbronn. Um 9 Uhr können Kinder und Familien Familie Klausmann bei der Tierfütterung auf dem Hof begleiten und dabei ganz viel über die zahlreichen Tiere erfahren, die dort leben.

Die Anmeldung zum Ferienprogramm ist bei Tourist-Information in Tennenbronn unter Telefon 07729/926028 erforderlich. Weitere Informationen und Veranstaltungen unter www.schramberg.de