Tennenbronn Faszinierend: Mühlen setzen schon vor 2000 Jahre auf Wasserkraft

In der Wiesenbauernmühle können die Kinder am Mühlentag die Technik bei der Arbeit beobachten – und auch selbst beim Dreschen helfen.

Am Pfingstmontag, 5. Juni, gibt es um 11 Uhr die Mitmach-Führung „Vom Korn zum Mehl“. Schwarzwald-Guide Martin Grießhaber schlüpft in die Rolle von Bauer Anton. Er führt den Gästen die Mühle vor und zeigt ihnen, wie vor 50 Jahren das Getreide mit der Sense gemäht wurde und welche Schritte notwendig waren, bis das Korn zu Mehl verarbeitet war. Die Gäste und deren Kinder können auch selbst mit anpacken und beim Dreschen mithelfen.

Am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr wird ebenfalls die Mühle vorgeführt. Wasser wird auf das Mühlrad geleitet, der Mühlstein setzt sich ächzend in Bewegung und die Mühle zermahlt das Korn klappernd zu Mehl – ein beeindruckendes Schauspiel. Der Eintritt ist am Mühlentag frei. Die Wiesenbauernmühle befidnet sich im Kurdobel in der Löwenstraße 41 in Tennenbronn – neben der Schule.

Um Mühlen ranken sich viele heitere und ernste Geschichten sowie Märchen, Gedichte und Erzählungen vom Mahlen und von der Bedeutung von Wind und Wasser. Jede Mühle hat ihre besondere Geschichte. Nie geht es dabei allein um Technikgeschichte, sondern stets auch um kultur- und sozialgeschichtliche Belange. Das macht auch heute noch die Faszination der historischen Müllerei aus.

Der Deutsche Mühlentag soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler ziehen. Deren Geschichte reicht über 2000 Jahre zurück. Mühlen gelten als die ältesten Maschinen der Menschheit. Über 160 Anwendungsbereiche konnten für Mühlen bis heute nachgewiesen werden: Holz sägen, Öl pressen, Flachs stampfen, Wasser schöpfen, Schmiedehämmer antreiben … Nahezu jede Maschine nutzte ursprünglich als Energiequelle die Naturkräfte Wasser oder Wind.

1994 wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) bundesweit der Deutsche Mühlentag eingeführt. Inzwischen sind am Pfingstmontag über 1800 Mühlen geöffnet und bieten Vorführungen an.