Tennenbronn FV Tennenbronn: Vorstandsteam meistert erstes Jahr mit Bravour

Neuer Vorstand bewältigt Aufgabe. Verein stemmt viele Aufgaben und Veranstaltungen. Der Kunstrasen muss neu mit Granulat belegt werden.

Tennenbronn – Der Fußballballverein Tennenbronn kann sich glücklich schätzen, einen gut funktionierenden Förderverein an seiner Seite zu haben. Vom Vorsitzenden Marcel Kratt erfuhren die Mitglieder, dass die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Vereinsheimes einen guten Gewinn abwirft. Jedoch wurden im vergangenen Jahr Reparaturen notwendig, welche ordentlich zu Buche schlugen. Die jungen Männer des Vorstands haben über ein ausgefülltes Jahr berichtet. So auch Schriftführer Markus Moosmann. Er zählte die angefallenen Aktivitäten des Fördervereins auf, wobei auch er näher auf die Reparatur der Stromerzeugungsanlage einging. Sebastian Kaltenbacher berichtete über den Kassenstand und Roland Günter nahm die Entlastung vor. Bei den anschließenden Neuwahlen des Fördervereinsvorstandes wurden die bisherigen Amtsinhaber ohne Gegenstimmen bestätigt. Marcel Kratt ist weiterhin erster Vorsitzender, Melanie Wegner ist zweite Vorsitzende. Sebastian Kaltenbacher führt die Kasse und Markus Moosmann bleibt Schriftführer. Die Kasse wird von Fabian King geprüft.

Der Vorsitzende des Hauptvereins, Manuel Ernst, ist Bereichsleiter Organisation im Vorstandsteam. Seit einem Jahr im Amt hat das Team durchaus gut gearbeitet. Dank der Unterstützung durch den vorherigen Vorstand wurden alle Neuerungen, welche auf das Team zukamen gut gemeistert. Manuel Ernst räumte ein, dass die Übernahme der freigewordenen Posten, mit der damit verbundenen Satzungsänderung, keine leichte Aufgabe war. "Es ist die große Verantwortung und wir sind in große Fußstapfen getreten", erwähnte Ernst.

Wir konnten auf erfahrene Mitarbeiter im Kassenbereich, im Spielausschuss der Herren- und Damenmannschaften und des Jugendvorstands zugreifen. Der letztjährige Auftritt beim Dorffest und die alljährliche Fußballdorfmeisterschaft, ließen es ratsam erscheinen, einen Festausschuss bestehend aus zwölf Personen zu gründen. Unter der Leitung von Pascal Hacker und weiteren Helfern wie Monika und Roland Günter, Jessica und Helmut Storz und Ehrenvorstand Leonhard Kaltenbacher und der helfenden Mitglieder wurden beide Veranstaltungen mehr als gut gemeistert. Dass die Küche im Vereinsheim runderneuert wurde berichtete Ernst einem Lächeln im Gesicht.

Mit der 52. Fußball-Dorfmeisterschaft wurde das wichtigste Ereignis des Vereins vom 22. bis 24. Juli veranstaltet. Das dreitägige Füchslecamp der Freiburger Fußballschule, das vom Nachwuchsleistungszentrum angeboten wurde, genießt in Freiburg einen hervorragenden Ruf. Aus diesem Grund wurde der FV in den Rang der Stammausrichter übernommen. Allein 170 Jugendliche in den unterschiedlichsten Klassen werden sportlich betreut. "Die Suche nach qualifizierten Trainern und Betreuern gestaltet sich sehr zeitintensiv und schwieriger." Drei aktive Herrenmannschaften und zwei aktive Damenmannschaften sorgen im Bezirk für Staunen, so Manuel Ernst.

Dass der Kunstrasenplatz nicht umsonst zu haben ist, erfuhren die Mitglieder von Ernst. In diesem Jahr muss Granulat aufgebracht werden, damit der Platz nicht leidet. Zur Pflege wird eine Dreiecksbürste benötigt. Roland Günter und Leonhard Kaltenbacher stehen deswegen bereits in Verhandlung mit der Stadt Schramberg.

Ehrungen

Seit 60 Jahren ist Josef Moosmann Mitglied im Fußballverein. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft blicken Franz Gosein, Walter Hermann, Dieter Kaltenbacher und Leonhard Kaltenbacher. Für 25 Jahre wurden Jörg Broghammer. Mike Bruker, Bernd Günter, Ulrich Haas, Martin Hilser, Roland Moosmann, Günter Seidel und Wolfgang Thumser geehrt. Erstmals wurden Funktionäre für mindestens zehnjähriges Engagement vom Vorsitzenden ausgezeichnet. Dazu gehören Mike Bruker, Erwin Gugg, Rolf Neubauer, Harald Nerke und Thomas Bastiansen. (wm)