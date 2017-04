Schramberg Edelstahl beeindruckt Freibad-Arbeitsgruppe

Besichtigungstour bringt neue Erkenntnisse für die Badsanierung. Große Wassermenge in Tennenbronn bereitet Probleme

Tennenbronn (him) Drei sanierter Bäder und das Tennenbronner Freibad haben Mitglieder des Gemeinderats, Architekten und Planer sowie Oberbürgermeister Thomas Herzog auf Antrag der CDU besichtigt. In Seelbach bei Lahr wurde das Bad für 2,4 Millionen Euro erneuert. Entstanden ist ein Kombibad mit einem 50 Meter langen Becken, in dem sowohl die Schwimmer als auch die Nicht-Schwimmer auf ihre Kosten kommen. Geblieben sind das Kinderbecken und die Sanitärräume. In Spaichingen hat die Stadt ihr Bad 2009 komplett umgestaltet. Für zwei getrennte Becken, die Sanitärräume und den Eingangsbereich zahlte die Kommune 4,2 Millionen Euro. Nach heutigen Preisen und technischen Standards würde es etwa 6,5 Millionen Euro kosten. Blumberg wollte ursprünglich sein Panoramabad für 3,4 Millionen Euro sanieren, kam letztlich aber auf fünf Millionen Euro. Auch hier sind zwei Becken geblieben.

Bei allen drei Bädern haben die Gemeinden auf Komplett-Edelstahl gesetzt. Den höheren Preis haben sie in Kauf genommen, weil die Edelstahlbecken pflegeleichter, vor allem frostsicher sind und jahrzehntelang halten. Auch haben alle drei Bäder ein Drei- und ein Ein-Meter-Sprungbrett. Im Nichtschwimmerbereich verfügen sie über Breitwellenrutschen und andere Spaßelemente. Alle drei Bäder verfügen über eine große Wasserfläche. Interessant war, das bei der Anzahl der Parkplätze und beim Lärmschutz die übergeordneten Behörden teils recht großzügig bei ihren Auflagen waren.

Beim Besuch des Tennenbronner Bades machten der Badtechnik-Fachmann Thomas Pickel und Artur Stajszczyk vom Architekturbüro Schick und Partner auf die Tennenbronner Probleme aufmerksam: Um die Technik im vorhandenen Gebäude unterbringen zu können, müsste die Wassermenge verkleinert oder das Technikgebäude vergrößert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine teurere, kompaktere Technik mit geringerem Platzbedarf. Die Beckenlänge im Schwimmerbereich könnte nur erhalten werden, wenn das Sprungbecken aufgegeben wird. Dadurch ließe sich auch Wasser sparen und ein Teil der Technik auf diesem Raum unterbringen.

Die Arbeitsgruppe Freibad will sich demnächst erneut zusammen setzen und aufgrund der neuen Erkenntnisse gemeinsam mit den Planern neue Ideen für die Tennenbronner Badsanierung erarbeiten.