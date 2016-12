St. Georgen Drei Urgesteine vom Verband geehrt

Seit 40 Jahren beim Frohsinn dabei: Herbert Dold, Bernhard Broghammer und Klaus Broghammer

Tennenbronn (wm) Ehrungen beim Musikverein Frohsinn gibt es stets beim Jahreskonzert. Für den Blasmusikverband Schwarzwald-Baar war der Bezirksvorsitzende, Hans-Jörg Kammerer aus Königsfeld-Neuhausen, anwesend. Er vertrat den krankheitshalber verhinderten Verbandspräsidenten Heinrich Glunz.

Für Kammerer ist das Konzert Beweis dafür, dass weit über die Grenzen der Gemeinde der Frohsinn bekannt und beliebt ist. Dem musikalischen Leiter der Jugendkapelle, Andreas Nagel, gratulierte Hans-Jörg Kammerer für die gelungene Darbietung.

Drei Vollblutmusiker standen beim Frohsinn zur Ehrung für 40 Jahre aktives Wirken an. Deren beispielhafte Treue zum Musikverein Frohsinn lobte Kammerer. Herbert Dold, Bernhard Broghammer und Klaus Broghammer sind feste Größen im Verein.

So sagte Kammerer, "in der heutigen Zeit ist es leider keine Selbstverständlichkeit mehr, seine Freizeit für das ehrenamtliche Engagement in Vereinen zu opfern. Es darf ruhig mal darüber nachgedacht werden, was an Motivation und Idealismus dahinter steckt, über 40 Jahre der Musik die Treue zu halten", fuhr Hans-Jörg Kammerer fort.

Für die 40 aktiven Jahre übergab der Bezirksvorsitzende eine Urkunde und die goldene Verbandsehrennadel. Markus Blessing, Vorsitzender des Musikvereins Frohsinn, wusste so manche Begebenheit aus dem Musikerleben der Geehrten zu berichten. Bernhard Broghammer hat sich um den Verein verdient gemacht, als er von Josef Fleig die Leitung der Jugendkapelle von 1993 bis 2007 übernommen hat. Als Urgestein im ersten Holz, Meister der Technik und in Staccatostellen nur schwer zu schlagen, beschrieb Markus Blessing Herbert Dold. Er sei musikalisch zuverlässig und als zupackender Helfer bekannt.

Klaus Broghammer ist ebenfalls ein Mann der Tat: zehn Jahre Vorsitzender, locker im Umgang und tatkräftiges Aushängeschild für den Verein. "Dazu ist er ein ganz gut Saxophon-spielender Kamerad und ein wichtiger Ansprechpartner, immer am Ball, damit der Laden läuft", so beschrieb Markus Blessing den Geehrten.