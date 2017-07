St. Georgen Dorf feiert die Freundschaft

Die Geschichte des ehemals zerstrittenen Dorfes Tennenbronn wird aufgearbeitet mit ökumenischem Gottesdienst und Dorfhock mit Luther-Bier.

Tennenbronn – Das war ein Höhepunkt, wie es noch keinen gab für das ehemals zerstrittene Dorf Tennenbronn, das im Laufe der Reformation sogar in zwei Teile geteilt wurde. Schon vor knapp 100 Jahren wurde die Kommune zwar wieder politisch vereint und seit einem halben Jahrhundert haben sich die Christen des Dorfes langsam wieder angenähert. Aber das Fest der Versöhnung wurde jetzt erst offiziell und großartig gefeiert.

In der katholischen Kirche trafen sich zahlreiche Gläubige von beiden Konfessionen, um die Einheit in der Vielfalt zu feiern. Am Altar stand neben dem katholischen Pfarrer Paul Dieter Auer und seinen Ministranten auch Pfarrerin Lisa Interschick von der evangelischen Kirche. Von der Orgelempore herab jubelte der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Ute Haas-Woelke und im Chorraum umrahmte der evangelische Musikverein Harmonie gemeinsam mit dem katholischen Verein Frohsinn den ökumenischen Gottesdienst.

Da der Heimatverein diese Feier angeregt hatte, bedankte sich dessen Vorsitzender Robert Hermann ausdrücklich bei den Dirigenten Andreas Kaletta und Thomas Michelfeit. "Zum ersten Mal bilden die beiden Vereine in zwei verschiedenen Trachten ein gemeinsames Orchester", freute er sich. Hochinteressant war der Vortrag von Carsten Kohlmann zur Einführung in den Gottesdienst. Der Stadtarchivar ließ das alte Türschloss der katholischen Kirche, das den Dorfbrand 1901 überlebt hat, zu Wort kommen.

Durch das Schlüsselloch wurde die Tennenbronner Geschichte seit der Reformation lebendig mit allen Religionskriegen und Anfeindungen mitten im abgelegenen Schwarzwald, die schließlich in der Teilung des Ortes gipfelten. Auch Thomas Herzog, der Oberbürgermeister von Schramberg, ging in seinem Grußwort auf die kriegerische Vergangenheit des Dorfes ein. "Aus einem friedlichen Nebeneinander ist ein gutes Miteinander zwischen den Konfessionen unserer Heimat geworden", betonte er zum Schluss. Die beiden Seelsorger hatten verschiedene Bibeltexte gewählt, die aber in ähnlichen Aussagen gipfelten. "Die Ökumene ist keine harmlose Spielwiese, denn Jesus ruft uns in seinem Testament zu: Haltet zusammen", appellierte Pfarrer Auer an die Gläubigen. Lisa Interschick erinnerte in ihrer Predigt an die Taufe, die Konfessionen verbindet. Sehr eindrucksvoll waren die Fürbitten, die von zehn verschiedenen Gruppen vorgetragen wurden, angefangen vom ökumenischen Kindergottesdienst-Team und der Katholischen Frauengemeinschaft über den Krankenpflegeverein und das ökumenische Altenwerk bis hin zur Friedensgebetsgruppe und der Marktplatz-Kirche Schramberg.

Nach dem Festgottesdienst begann auf dem Rathausplatz der gemütliche Reformationshock mit leckeren Speisen und protestantischem Luther-Bier.