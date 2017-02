Tennenbronn Die Tennenbronner Fasnet geht in Flammen auf

Jetzt ist es aus und vorbei mit der Tennenbronner Fasnet. Der Narrenbaum steht nicht mehr, die Hexenbesen sind verbrannt und der Rathausschlüssel ist wieder in den Händen des Ortschaftsrats.

Wehleiden und Trauer begleiteten die Szenerie: Zunftmeisterin Helga Wölk musste den am Schmotzige Donnschtig ergatterten Rathausschlüssel wieder an den stellvertretenden Ortschaftsrat-Vorsitzenden Thomas Ernst zurückgeben. Doch, wenn es auch ein trauriger Moment war, Helga Wölk und Thomes Ernst konnten der Situation noch ein Lachen abgewinnen. Denn selbst, wenn der Narrenbaum, das Symbol der Tennenbronner Fasnet, umgesägt wurde – der nächste Narrenbaum stehe schon im Wald, stellte Helga Wölk fest. Das Statussymbol der Narren, das Pfriemebüschel und die Hexenbesen wurden unter Wehklagen ein Raub der Flammen. Die Narren fügten sich ihrem Schicksal. Die Alcaputtis stimmten dazu ein Lied in Moll an.