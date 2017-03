Tennenbronn Der Schwarzwaldguide erzählt Wanderern Pointen und schaurige Geschichten

Martin Grießhaber kennt Tennenbronn wie die eigene Westentasche. Und er vermittelt als Schwarzwaldguide Mitwanderern sein Wissen.

Schnellen Schrittes eilt der Mann mit dem breitkrempigen Hut durchs Dorf. Martin Grießhaber aus Tennenbronn ist vielen Einheimischen und Gästen bekannt. Der Hut ist so etwas wie das Erkennungszeichen des Schwarzwaldguides.

Ab Oktober 2010 absolvierte Grießhaber zwei Semester Ausbildung an der Volkshochschule Schramberg. Veranlasst wurde die einjährige Ausbildung durch den Naturpark Mitte – Nord – Schwarzwald. Ein Schwarzwaldguide sollte sich in der Gesetzeslage zum Thema auskennen. Er sollte auch in der Lage sein, Touren selbstständig auszuarbeiten und auf die Teilnehmer eingehen können. Das alles hört sich zwar einfach an, ist in der Realität durchaus nicht immer ganz einfach.

Der Ingenieur – Grießhaber arbeitet bei einem Maschinenbauer in Sulgen – ist schon von Berufs wegen ein Mann der Präzision und Genauigkeit. Deswegen ist es für ihn überaus wichtig, die geplanten Touren gut vorzubereiten. "Die Strecke bereits beim Planen unter die eigenen Beine zu nehmen, das gehört einfach dazu", sagt Martin Grießhaber. Nicht nur die Ortskenntnis sei ausschlaggebend, um den Teilnehmern Abwechslung zu bieten. Vielmehr seien es auch die Geschichten, die mit der Landschaft verbunden sind.

Martin Grießhaber hat mehrere Touren im Angebot. Eine davon ist die Mühlentour. Sie führt in das Eichbachtal. Die Funktionsweise der Mühle steht dabei auf dem Erklärprogramm. Um hier eine aussagekräftige Erläuterung abzugeben, sammelt Grießhaber Informationen zum Objekt. Wie funktioniert die Mühle, wann wurde sie erbaut, wer waren die Müller? Eines der ältesten, geregelten Rechte ist das Wasserrecht. Auch dazu hat der Schwarzwaldguide Wissen parat.

"Erklärungen sollen aufgelockert und unterhaltend sein", sagt Martin Grießhaber. Ein Beispiel: Dass in Tennenbronn früher Mühlsteine hergestellt wurden, ist nicht unbedingt bekannt. Noch immer liegt einer der Steine im weitläufigen Wald um Tennenbronn. Zu machen Erzählungen gibt es solche Pointen. Die Sagenwanderung rund um Tennenbronn ist eine Winterwanderung, bei der an verschiedenen Orten die Gelegenheit besteht, schaurige Geschichten zu erzählen.

Das Bernecktal hält Grießhaber für besonders interessant. Das wildromantische Tal liegt zwischen Tennenbronn und Schramberg. Auf kurzen Streckenabschnitten gibt es schwierig zu begehende Wegabschnitte. Die Erklärungen zu den Falkensteiner und Ramsteiner Burgen sind dem Schwarzwaldguide wichtig. Auch, dass der Ursprung zu evangelisch- und katholisch Tennenbronn mit diesen wechselhaften Besitztümern im Zusammenhang steht.

Wenn Martin Grießhaber erzählt, wirkt das alles mühelos. Dabei steckt viel Arbeit in den Wanderungen. "Das Vorbereiten nimmt schnell mal ein Jahr in Anspruch", sagt der Schwarzwaldguide. Auf dem Plan steht für ihn jetzt das Ausarbeiten der Tour um den Schramberger Schlossberg. Bei der will Grießhaber Hinweise auf das Mittelalter und die Entwicklung zur Industriestadt geben.