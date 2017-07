Tennenbronn Dauert die Straßensanierung 40 Jahre? Tennenbronn will eigenes Budget

Der Ortschaftsrat legt einen eigenen Vorschlag zur Mittelverwendung für die Straßensanierung vor. Den Ratsmitgliedern geht es zu langsam.

Die Mittelverwendung zur Straßenunterhaltung in Tennenbronn wurde zum wesentlichen Inhalt an der Ortschaftsratsitzung. Einmal mehr sagte Manfred Moosmann von der Freien Liste, dass die Instandsetzung der Straßen in Tennenbronn 40 Jahre dauere, wenn die bisherige Geschwindigkeit der Reparatur und Sanierungsarbeiten beibehalten werde.

Moosmann wies auf den Eingemeindungsvertrag hin. Es solle auch besprochen werden, was der Bauhof in Tennenbronn macht. Robert Hermann von der CDU versteht nicht, weshalb der Dorfbrunnen etwas mit der Straßensanierung zu tun hat. Dazu weist Oskar Rapp von der Freien Liste auf die Mittelverwendung in Schramberg hin. Die geäußerten Fragen werden seit Längerem in jeder Sitzung zum Straßenbau gestellt.

Der im Fachbereich Tiefbau verantwortliche Mitarbeiter der Stadt Schramberg, Klaus Dezember, stellte die im November 2016 vorgestellte Vorlage in überarbeiteter Ausgabe vor. Vorgesehen war, dass jeder Stadtteil die marodesten Straßen zur Sanierung vorschlägt. Diese Praxis werde auch so praktiziert. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden von der Verwaltung gesammelt und die Befahrung mit einer Sachverständigengruppe der Ortsverwaltungen und dem Ausschuss für Technik unternommen.

Es wurde die Befahrung des Straßennetzes mit hochauflösenden Kameras, mit gleichzeitiger Digitalisierung, besprochen. Dafür vorgesehen sind Straßen, die mindestens zehn Jahre alt sind. Im Ergebnis wird eine Prioritätenliste erstellt, die in entsprechender Reihenfolge abzuarbeiten ist. Bei gesamtstädtischer Befahrung könnte sich die Priorisierung für Tennenbronn negativ auswirken.

Letztendlich wurde nach eingehender Beratung ein Beschlussvorschlag von Robert Hermann einstimmig beschlossen. Dieser lautet: "Für den Straßenunterhalt sind für alle Stadt- und Ortsteile die langfristig, jährlich benötigten Sanierungsmittel festzustellen. Für die Erfassung der digitalen Basisdaten sind separate Haushaltsmittel einzustellen. Das Sanierungsbudget soll zukünftig an den so ermittelten Jahresbedarf angepasst werden."