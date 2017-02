Schramberg CDU will Neustart für Freibadpläne

Das eingeplante Geld reicht nur für Technik-Sanierung, zusätzliche Attraktionen bleiben auf der Strecke.

Tennenbronn (him) Die Modernisierung des Tennenbronner Freibads kommt nicht voran. Drei CDU-Gemeinderäte haben im Ausschuss für Umwelt und Technik einen Neustart verlangt. Uwe Keppler vom Büro Schick erläuterte, dass mit der Vorgabe 3,4 Millionen Euro nur die Technik des Bades auf den Stand der heutigen Vorschriften gebracht werden könne.

Für zusätzliche Attraktionen reiche das Geld nicht aus. Acht Varianten, mal mit Sprungbereich und Rutsche, mit sechster Schwimmerbahn und mit zusätzlichen Attraktionen im Nichtschwimmerbereich würden bis 4,9 Millionen Euro kosten. Badtechnikexperte Thomas Pickel versicherte, jede Freibadsanierung habe andere Voraussetzungen. Ein Vergleich mit anderen Projekten sei deshalb "unseriös." Stadtwerkeleiter Peter Kälble erinnerte daran, dass die jetzt kritisierten Büros für das erfolgreiche "Badschnass" verantwortlich zeichneten und wies darauf hin, dass schon 2015 der Kostenrahmen auf 3,2 bis vier Millionen Euro geschätzt wurde – aber nur bei deutlich reduzierter Wasserfläche. Pickel machte deutlich: "Ebbes gescheits oder gar nix", wie im Ortschaftsrat gefordert, sei nicht möglich: "Uns hängt das Gesundheitsamt im Nacken. Wir müssen sanieren, sonst droht die Schließung."

CDU-Rat Uli Bauknecht stellte den bisherigen Planungsprozess in Frage – obwohl Ortschafts- und Gemeinderäte in alle Entscheidungen einbezogen waren. Die Pläne entsprächen "in weiten Teilen nicht den politischen Vorstellungen und Vorgaben des Gemeinderates" und würden von der Bevölkerung abgelehnt. Deshalb forderte er eine technische Sanierung, die seiner Meinung schon für 1,5 Millionen Euro zu haben sei. Er riet, wie bei einem Computer, bei dem nichts mehr geht, einen "Reset" – einen Neustart – zu machen. Ralf Rückert von der Freien Liste meinte, es sei ihm bei dem gesamten Verfahren schlecht gegangen. Von einer "gefährlichen Zeitverschwendung" sprach die Fraktionsgemeinschaft SPD-Buntspecht in Bezug auf die "Reset"-Forderung. OB Herzog betonte, das gesamte Verfahren und den Kostenrahmen habe der Gemeinderat beschlossen. Diese Woche wird weiter beraten.