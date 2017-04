Tennenbronn Bürgervereinigung ist jetzt 50 Jahre jung

Die Tennenbronner Gemeinschaft Weierhalde, Linde, Schützen (WLS) feiert ihren runden Geburtstag mit einem besonderen Sommerfest im Juni.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tennenbronn (wm) Die Bürgervereinigung Weierhalde, Linde, Schützen (WLS) hat aktuell 216 Mitglieder. Heuer können 50 Jahre WLS begangen werden. Aus diesem Grund wird das Sommerfest vom 24. bis 26. Juni gefeiert. Der 24. ist den Mitgliedern vorbehalten, ab dem 25. Juni ist die Öffentlichkeit eingeladen. Der Montag gehört den Kindern.

Vorsitzender Hans Dieter Kook hielt bei der Hauptversammlung Rückschau auf ein von Arbeitseinsätzen und geselligen Momenten geprägtes Vereinsjahr. Als eine der wichtigsten Aufgaben bezeichnet Kook die Arbeitseinsätze auf dem Spielplatz unterhalb des Gasthauses Schützen, wie das Instandhalten des Wanderweges. Dass sich die WLS erfolgreich am Dorffest zeigte, war den Mithelfern zu verdanken. Das Sommerfest neben dem Spielplatz gehört zum festen Jahresablauf und das schon seit Jahrzehnten, so der Vorsitzende. An beiden Festtagen sind zahlreiche Mitglieder unermüdlich im Einsatz. Für den Familienausflug wurde als Ziel Scheidegg mit dem Skywalkpark auserkoren.

Die kommissarische Schriftführerin Melanie Kook lenkte die Aufmerksamkeit auf den Wettbewerb mit allen Tennenbronner Zinken- und Bürgervereinigungen am Sommerfest, ebenso auf die Teilnahme der WLS an den anderen Wettbewerben. Nicht fehlen durfte die Frühjahrswanderung, die zweitägige Bergwanderung, das Cegoturnier und die Nikolauswanderung. Viermal wurde Gras auf dem Spielplatz und dem Wanderweg gemäht.

Gerlinde Seiler berichtete über die nahezu ausgeglichene Bilanz im Kassenbericht. Die Anschaffung eines neuen Stromverteilers verursachte Mehrausgaben. Die Kassenprüfer Franz Moosmann und Martin Staiger bestätigten das Zahlenwerk.

Franz Moosmann nahm die anstehende Entlastung vor. Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Auf weitere zwei Jahre wurde Hans Dieter Kook zum Vorsitzenden gewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Gerlinde Seiler als Kassiererin. Mit Florian Fleig als Schriftführer und Daniel Seiler als Beisitzer wurden die Amtsinhaber jeweils auf ein Jahr gewählt.